У фільмі Marvel з'явиться перший супергерой-трансгендер
Кінематографічний всесвіт Marvel готовий отримати свого першого трансгендерного супергероя.
"І дуже скоро. У фільмі, який ми зараз знімаємо", - повідомив керівник студії Marvel Кевін Файгі у Нью-Йоркській кіноакадемії.
На запитання кіномана, чи є плани щодо ЛГБТ-персонажів у фільмах студії, "конкретно про T, трансперсонажів", Кевін відповів: "Так, абсолютно. Так".
Крім того, цього року у фільмі "Вічні" з'явиться перший гей-персонаж від Marvel.
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У Marvel також повідомили, що у "Вічних" з'явиться перший глухий супергерой, а у фільмі "Шанг-Чи та Легенда про десять кілець" буде перший азіатсько-американський супергерой.
"Ми хочемо, щоб фільми відображали аудиторію, і ми хочемо, щоб кожен представник нашої глобальної аудиторії бачив себе відображеним на екрані", - раніше казав Кевін Файгі.
У липні минулого року Geeks WorldWide припустив, що Marvel шукає трансжінку для кінопроєкту, який зніматимуть у 2020 році.
Журналісти видання зазначили, що єдиним транссупергероєм в коміксах Marvel є нещодавно представлений Сера із ордену Відлюдників, який набув жіночої ідентичності. Сера присутній у світі Тора й інтерес до нього проявляє сестра Тора Анжела.
Наступний фільм про світ Тора "Кохання та грім" має вийти на екрани у 2021 році.
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Водночас стало відомо, що персонаж акторки Тесси Томпсон Валькірія, яку Тор зробив королем Нового Асгарда в останньому фільмі "Месники", першим ділом шукатиме собі партнерку.
"Як новому королю, їй потрібно знайти свою королеву", - повідомила акторка.
У коміксах Валькірія визначає себе як бісексуальну.
Фільм "Вічні" про стародавню расу надпотужних істот має вийти у листопаді.
У ньому зіграють Анджеліна Джолі, зірки "Гри престолів" Річард Мадден та Кіт Герінгтон, Кумейл Нанджіані, Салма Хайек та Брайан Тайрі Генрі.
Кевін Файгі підтвердив, що у фільмі буде перший гей-персонаж Marvel.
"Він одружений, у нього родина, і це лише частина того, ким він є", - сказав він минулого року.
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