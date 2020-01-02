Батько відвіз сина в Монголію - щоб відволікти від телефона
Як змусити підлітка відкласти телефон і поговорити з вами? Джеммі Кларк приїхав в Монголію, щоб знайти відповідь на це запитання.
Проїжджаючи на своєму мотоциклі віддалену від цивілізації долину в Монголії, мандрівник Джеммі Кларк дозволив вітру та гулу двигуна лунати у своїй свідомості, у той час, коли його думки блукали. Він любив усамітнення, красиві пейзажі та відчуття відповідальності за власну долю.
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Але у його 18-річного сина, який під'їхав ззаду на своєму мотоциклі, була своя думка щодо цієї мандрівки. Для нього залишитися на одинці зі своїми думками було чимось новим і тривожним.
"О Боже, це було жахливо! Я не можу залишатися наодинці зі своїм мозком", - розповів Хобе.
Саме тому вони вирішили розпочати цю подорож разом.
Джеммі Кларк — лижник з досвідом та альпініст. Він відчув, що втрачає зв'язок зі своїм сином Хобе, який завжди "сидів" у телефоні у них вдома в Калгарі, Альберта.
Частково у цьому батько звинувачує себе. У нього, як і у всіх інших, був смартфон, і йому подобалося грати в ігри на смартфоні зі своїм сином, коли той був маленьким.
"Це круті пристрої, але ми почали відчувати, що вони контролюють нас, а не навпаки", - розповів Кларк ВВС.
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Рішення визріло кілька років тому, коли Джеммі Кларк поїхав із сім'єю до гірськолижного будиночку на вихідні, щоб відсвяткувати свій 50-й день народження.
У тому районі не було wi-fi та мобільної мережі.
"Я ніколи раніше не мав досвіду прожити вихідні без телефону, — заявив Хобе BBC. - Це було дуже дивно для мене".
Вони вирушили 28 липня і наступного місяця проїхали Монголією понад 2200 кілометрів мотоциклом, кінно та на верблюді.
Попри те, що подорож, безумовно, мала безліч красивих моментів для Instagram, вони утрималися від публікації своїх фотографій в інтернеті до моменту повернення.
Хобе каже, що життя без телефону стало викликом.
"Я думав, що весь час сумуватиму за своїм телефоном. Ви розумієте, яке все нудне. Коли мені нудно, я можу просто включити YouTube або подивитися Netflix. Що я буду робити, дивитись на зірки та байдикувати?" - розповів Хобе.
Але він також каже, що ближче знайомство з батьком того варте, а особливо - час, який вони провели поза дорогою у своїх наметах чи юртах, просто готуючи їжу та розмовляючи.
"Я був здивований, що, коли він перебуває поза роботою та сім'єю, то стає ближчим до мого віку", - каже він.
Так само Джеммі Кларк був здивований, дізнавшись, наскільки зрілим був його син: "Це допомогло мені побачити Хобе по-новому. Я його бачив дитиною, яка продовжує залишати куртку на столі й не прибирає за собою посуд".
"А тепер зміг побачити, як він став молодим чоловіком. Я був вражений тим, як добре він витримував тиск", - сказав батько.
Містер Кларк каже, що після закінчення поїздки, вони з сином намагаються застосувати деякі уроки, які засвоїли, у повсякденному житті.
"Я усвідомив, що технології цінні та використовую їх, і він зрозумів, як їх використовувати. І, можливо, нам обом потрібно нагадати собі, хто нами керує — ми чи програма", - каже він.
Хобе каже, що намагається сприймати технології як щось, що "хоче робити, а не мусить робити".
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