Батько відвіз сина в Монголію - щоб відволікти від телефона

Копирайт изображения JAMIE CLARKE Image caption Джеммі Кларк з сином Хобе

Як змусити підлітка відкласти телефон і поговорити з вами? Джеммі Кларк приїхав в Монголію, ‎щоб знайти відповідь на це запитання.‎

Проїжджаючи на своєму мотоциклі віддалену від цивілізації долину в Монголії, мандрівник Джеммі Кларк ‎дозволив вітру та гулу двигуна лунати у своїй свідомості, у той час, коли його думки блукали. ‎Він любив усамітнення, красиві пейзажі та відчуття відповідальності за власну долю.

Але у його 18-річного сина, який під'їхав ззаду на своєму мотоциклі, була своя думка щодо цієї ‎мандрівки. Для нього залишитися на одинці зі своїми думками було чимось новим і ‎тривожним.‎

‎"О Боже, це було жахливо! Я не можу залишатися наодинці зі своїм мозком", - розповів Хобе.

Копирайт изображения JAMIE CLARKE Image caption Батько з сином проїхали Монголією понад 2200 кілометрів

Саме тому вони вирішили розпочати цю подорож разом.‎

Джеммі Кларк — лижник з досвідом та альпініст. Він відчув, що втрачає зв'язок зі своїм сином Хобе, який ‎завжди "сидів" у телефоні у них вдома в Калгарі, Альберта.‎

Частково у цьому батько звинувачує себе. У нього, як і у всіх інших, був смартфон, і йому ‎подобалося грати в ігри на смартфоні зі своїм сином, коли той був маленьким.‎

‎"Це круті пристрої, але ми почали відчувати, що вони контролюють нас, а не навпаки", - розповів ‎Кларк ВВС.

Рішення визріло кілька років тому, коли Джеммі Кларк поїхав із сім'єю до гірськолижного ‎будиночку на вихідні, щоб відсвяткувати свій 50-й день народження.‎

У тому районі не було wi-fi та мобільної мережі.‎

‎"Я ніколи раніше не мав досвіду прожити вихідні без телефону, — заявив Хобе BBC. - Це було дуже ‎дивно для мене".

Копирайт изображения JAMIE CLARKE Image caption Джеммі Кларк — досвідчений лижник та альпініст

Вони вирушили 28 липня і наступного місяця проїхали Монголією понад 2200 кілометрів ‎мотоциклом, кінно та на верблюді.‎

Попри те, що подорож, безумовно, мала безліч красивих моментів для Instagram, вони ‎утрималися від публікації своїх фотографій в інтернеті до моменту повернення.‎

Хобе каже, що життя без телефону стало викликом.‎

‎"Я думав, що весь час сумуватиму за своїм телефоном. Ви розумієте, яке все нудне. Коли мені ‎нудно, я можу просто включити YouTube або подивитися Netflix. Що я буду робити, дивитись ‎на зірки та байдикувати?" - розповів Хобе.‎

Але він також каже, що ближче знайомство з батьком того варте, а особливо - час, який вони ‎провели поза дорогою у своїх наметах чи юртах, просто готуючи їжу та розмовляючи.‎

Копирайт изображения JAMIE CLARKE

"Я був здивований, що, коли він перебуває поза роботою та сім'єю, то стає ближчим до ‎мого віку", - каже він.‎

Так само Джеммі Кларк був здивований, дізнавшись, наскільки зрілим був його син: "Це ‎допомогло мені побачити Хобе по-новому. Я його бачив дитиною, яка продовжує залишати куртку ‎на столі й не прибирає за собою посуд".‎

‎"А тепер зміг побачити, як він став молодим чоловіком. Я був вражений тим, як добре він ‎витримував тиск", - сказав батько.

Копирайт изображения JAMIE CLARKE Image caption Найбільше з мандрівки Хобі сподобалося життя в наметі

Містер Кларк каже, що після закінчення поїздки, вони з сином намагаються застосувати деякі ‎уроки, які засвоїли, у повсякденному житті.‎

‎"Я усвідомив, що технології цінні та використовую їх, і він зрозумів, як їх використовувати. І, ‎можливо, нам обом потрібно нагадати собі, хто нами керує — ми чи програма", - каже він.‎

Хобе каже, що намагається сприймати технології як щось, що "хоче робити, а не мусить ‎робити".‎‎

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