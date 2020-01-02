30 мавп згоріли живцем через небесні ліхтарики
Німецька поліція підозрює маму та двох її дорослих доньок у смертельній пожежі в зоопарку в новорічну ніч.
Полум'я і дим вбили понад 30 тварин, зокрема рідкісних горил та мавп у місті Крефельд у землі Північний Рейн-Вестфалія.
Поліція вже допитала трьох підозрюваних жінок, місцевих мешканок, які розповіли, що їм "дуже шкода".
Ймовірно, вони навіть не усвідомлювали, що небесні ліхтарики, куплені через інтернет, взагалі заборонені в Німеччині.
Пожежа, яка спалахнула у новорічну ніч, знищила весь мавпятник.
Рідкісні борнейські орангутани, шимпанзе та ігрунки мешкали у корпусі площею 2 000 кв метрів.
Вижили двоє шимпанзе та сім'я з семи горил. Вони перебувають в сусідньому саду горил - пожежникам вдалося не допустити поширення полум'я з мавпятника.
П'ять орангутанів загинули разом із шимпанзе та багатьма мавпами.
Мавпятник збудували у 1975 році. Він відтворював клімат для мешканців тропічних лісів - фруктових кажанів, птахів, а також приматів.
Поліція заявляє, що всього випустили п'ять небесних ліхтариків, чотири знайшли біля згорілого мавпятника.
Прокурор Єнс Фробель заявив, що трьох місцевих жінок від 30 до 60 років підозрюють у "підпалі з необережності". Їм може загрожувати до п'яти років ув'язнення або штраф.
"Ми перевірили рукописний текст", - повідомили в поліції після того, як вони знайшли разом з ліхтариками новорічні привітання, написані від руки.
Зоопарк втратив 45-річного самця західної низинної горили Массу та його самку. Масса був однією з найстаріших горил Європи, що мешкав в зоопарку.
Пожежники врятували двох шимпанзе — Біллі та Лімбо.
Один пожежник, Андреас Клос, сказав: "Ми були вражені, що будівля так швидко згоріла". Він зазначив, що в ній навіть не було протипожежної системи.
Зоопарк подякував людям за їхні співчуття. На вході встановили меморіал із квітами, свічками та плакатами.
Це найбільша пожежа в зоопарку Німеччини за останні роки. У листопаді 2010 року у пожежі в зоопарку в Карлсруе загинули 26 тварин, зокрема альпаки, мініатюрні віслюки та поні.
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