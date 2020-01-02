30 мавп згоріли живцем через небесні ліхтарики

Копирайт изображения AFP Image caption Мавпятник згорів повністю

Німецька поліція підозрює маму та двох її дорослих доньок у смертельній пожежі в ‎зоопарку в новорічну ніч. ‎

Полум'я і дим вбили понад 30 тварин, зокрема рідкісних горил та мавп у місті Крефельд ‎у землі Північний Рейн-Вестфалія.‎

Поліція вже допитала трьох підозрюваних жінок, місцевих мешканок, які розповіли, що їм "дуже ‎шкода".‎

Ймовірно, вони навіть не усвідомлювали, що небесні ліхтарики, куплені через інтернет, ‎взагалі заборонені в Німеччині.

Копирайт изображения AFP Image caption Дві врятовані горили - мама Малікі та її однорічне дитя Бобото

Пожежа, яка спалахнула у новорічну ніч, знищила весь мавпятник.‎

Рідкісні борнейські орангутани, шимпанзе та ігрунки мешкали у корпусі площею 2 ‎‎000 кв метрів.‎

Вижили двоє шимпанзе та сім'я з семи горил. Вони перебувають в сусідньому саду ‎горил - пожежникам вдалося не допустити поширення полум'я з мавпятника.‎

П'ять орангутанів загинули разом із шимпанзе та багатьма мавпами.

Мавпятник ‎збудували у 1975 році. Він відтворював клімат для мешканців тропічних лісів - ‎фруктових кажанів, птахів, а також приматів.

Копирайт изображения AFP Image caption Зоопарк втратив п'ятьох орангутагів. Ці двоє також загинули

‎Поліція заявляє, що всього випустили п'ять небесних ліхтариків, чотири знайшли ‎біля згорілого мавпятника.‎

Прокурор Єнс Фробель заявив, що трьох місцевих жінок від 30 до 60 років підозрюють у "підпалі з ‎необережності". Їм може загрожувати до п'яти років ув'язнення або штраф.‎

‎"Ми перевірили рукописний текст", - повідомили в поліції після того, як вони знайшли разом з ліхтариками ‎новорічні привітання, написані від руки.

Копирайт изображения EPA Image caption Поліція каже, що небесні ліхтарики саме такого типу і спричинили пожежу

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Зоопарк втратив 45-річного самця західної низинної горили Массу та його самку. Масса ‎був однією з найстаріших горил Європи, що мешкав в зоопарку.‎

Пожежники врятували двох шимпанзе — Біллі та Лімбо.‎

Один пожежник, Андреас Клос, сказав: "Ми були вражені, що будівля так швидко згоріла". Він ‎зазначив, що в ній навіть не було протипожежної системи.‎

Зоопарк подякував людям за їхні співчуття. На вході встановили меморіал із квітами, свічками та ‎плакатами.‎

Копирайт изображения AFP

Це найбільша пожежа в зоопарку Німеччини за останні роки. У ‎листопаді 2010 року у пожежі в зоопарку в Карлсруе загинули 26 тварин, зокрема альпаки, ‎мініатюрні віслюки та поні.

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