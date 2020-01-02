Невиїзні: 120 тис. українців не випустять з України, бо не платять аліменти

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У базах даних прикордонників є інформацію про близько 120 тисяч людей, яким обмежили виїзд з України через несплату аліментів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Прикордонники радять українцям ретельно готуватися до подорожей та перед поїздкою цікавитися, чи не мають вони обмежень у виїзді за межі України.

Як приклад, вони наводять історію 36-річного українця, який 1 січня мав летіти у Дубай, ОАЕ, але його не випустили з України.

На паспортному контролі інспектор прикордонної служби "зафіксував спрацювання бази даних".

Чоловіка запросили до службового приміщення, щоб повідомити про відмову у пропуску через кордон за рішенням Дарницького відділу державної виконавчої служби.

Прикордонники опублікували відео, де чути, як чоловік лається і погрожує прикордонникам, обіцяє "накласти купу лайна".

Він поводив себе агресивно, кажуть прикордонники, накинувся на працівників ДПС. На чоловіка склали адмінпротокол і відправили до суду.

З 2018 року в Україні почала діяти більш жорстка відповідальність для боржників аліментів. Ті, хто не сплачує аліменти понад шість місяців, не можуть виїжджати за кордон, керувати автомобілем, користуватися зброєю та полювати.

Мін'юст створив публічний реєстр боржників аліментів - так звану "дошку ганьби". Інформація про кожного неплатника, щодо якого відкрито судове провадження по несплаті аліментів понад три місяці, потрапляє до цього реєстру.

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