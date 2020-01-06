Найяскравіші міжнародні події 2019-го. Випуск новин.

  • 6 січня 2020

У випуску:

  • Українагейт: Зеленський, Трамп та великі політичні інтереси.
  • Початок нової холодної війни: США вийшли з ядерної угоди, яку підписали Рейган та Горбачов.
  • Пекельні пожежі у лісах Амазонки: як рятували зелені легені планети та до чого тут політика?
  • Протести у Москві: історія родини, що вийшла на мітинги разом із дитиною.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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