Найяскравіші міжнародні події 2019-го. Випуск новин.
- 6 січня 2020
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У випуску:
- Українагейт: Зеленський, Трамп та великі політичні інтереси.
- Початок нової холодної війни: США вийшли з ядерної угоди, яку підписали Рейган та Горбачов.
- Пекельні пожежі у лісах Амазонки: як рятували зелені легені планети та до чого тут політика?
- Протести у Москві: історія родини, що вийшла на мітинги разом із дитиною.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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