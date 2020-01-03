Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Протягом 20 років генерал Сулеймані грав ключову роль у найважливіших подіях на Близькому Сході

В Іраку в результаті авіаудару США вбитий генерал Касем Сулеймані, командувач елітним спецпідрозділом "Кудс" у складі Корпусу вартових Ісламської революції.

Пентагон підтвердив, що Сулеймані вбили за наказом президента США Дональда Трампа.

Під час авіаудару Сулеймані був у авто в аеропорту Багдада. За даним газети Washington Post, удар по колоні автомобілів завдали, імовірно, безпілотники.

За словами спостерігачів, атака, в якій загинув один з найбільш впливових іранських воєначальників, може призвести до різкої ескалації напруги між США та Іраном.

В іранському Корпусі вартових Ісламської революції (КВІР) також підтвердили смерть генерала, повідомивши, що він загинув в результаті удару з американських вертольотів.

Раніше повідомлялося, що в районі аеропорту Багдада вибухнули три ракети. Місцева поліція заявила, що в результаті загинула одна людина і ще дев'ять отримали поранення.

Тегеран викликав представника посольства Швейцарії, яке представляє інтереси США в Ірані, щоб заявити протест через розпалювання війни в сусідньому Іраку, повідомило міністерство закордонних справ країни.

Аятолла Алі Хаменеї погрожує США страшною помстою за вбивство Сулемайні й оголосив в країні триденну жалобу.

"Мученицька смерть стала його нагородою за невпинну діяльність, якою він займався всі ці роки, - йдеться в офіційному "Твіттері" іранського лідера. - Хоча він і пішов, але, волею Аллаха, його робота і його шлях не зупиняться. Страшна помста чекає злочинців, які вчора вночі заплямували свої брудні руки його кров'ю й інших мучеників".

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав те, що сталося, вкрай небезпечною і нерозумною ескалацією. Представник іранського уряду заявив, що рада безпеки країни проведе позачергове засідання, щоб обговорити "злочинний напад".

Незабаром після появи повідомлень про загибель генерала президент Дональд Трамп розмістив на своїй сторінці в "Твіттері" зображення американського прапора, не супроводивши його жодним коментарем.

Касем Сулеймані був дуже значущою фігурою в іранському істеблішменті. Підрозділ "Кудс", яке він очолював, підпорядковується безпосередньо верховному лідеру Ірану, аятолі Хаменеї.

Слідом за авіаударом світові ціни на нафту виросли на 4%