Копирайт изображения УНІАН Image caption Смолоскипна хода, присвячена до 111-річчя від дня народження голови ОУН Степана Бандери в Києві 1 січня 2020 р

Посол Польщі Бартош Ціхоцкі й посол Ізраїлю Джоель Ліон зробили спільну заяву, в якій різко засудили вшанування в Україні постатей та історичних подій, "які потрібно раз і назавжди засудити".

Посли, зокрема, мають на увазі банер із зображенням Степана Бандери, який 1 січня, у день народження Бандери, з'явився на будівлі Київської міської державної адміністрації.

Ідеться також і про рішення Львівської обласної ради профінансувати у 2020 році вшанування пам'яті одного із засновників Організації українських націоналістів Андрія Мельника, письменника та одного з ідеологів українського націоналізму Івана Липи і його сина Юрія Липи, яким закидають антисемітизм та антипольськість.

"З великим занепокоєнням та сумом ми зауважили, що представники влади різних рівнів України, у тому числі Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація й досі відзначають історичні події та їх постаті, які потрібно раз і назавжди засудити", - заявили посли.

Вони також наголосили:

"Ми, Посли Польщі та Ізраїлю, вважаємо, що вшановування людей, які активно пропагували етнічні чистки, є образою, та призводить до протилежного бажаному результату у боротьбі з антисемітизмом та процесі примирення наших Народів".

Пан Ціхоцкі та пан Ліон також висловили надію, що "Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація приєднаються до діалогу з метою пошуку правди".

Вшанування Бандери

Копирайт изображения Yuriy Syrotyuk

Банер із зображенням лідера українських націоналістів вивісили на будівлі КМДА 1 січня.

Речниця мера Києва Віталія Кличка Оксана Зінов'єва пояснила у коментарі ВВС News Україна, що жодних офіційних розпоряджень посадовці КМДА з цього приводу не видавали.

Депутати "Свободи" вивісили банер з власної ініціативи, додала вона.

"На портрет Степана Бандери на Київраді можна дивитися безкінечно довго", - написав у Facebook депутат Київради, керівник фракції партії "Свобода" Юрій Сиротюк.

Того ж дня у Києві пройшла щорічна смолоскипна хода з нагоди 111-річчя з дня народження Степана Бандери, у якій взяли участь понад тисяча людей.

Серед її учасників, зокрема, були представники партії "Свобода", "Конгресу українських націоналістів" і "Правого сектора".

Степан Бандера був лідером і одним з організаторів українського націоналістичного руху на Західній Україні.

З 1940 року він очолив Організацію українських націоналістів. Під час Другої світової війни кілька років провів у німецькому концтаборі.

Його вбив у 1959 році у західнонімецькому Мюнхені агент КДБ Богдан Сташинський.

В українському Інституті національної пам'яті наполягають, що Степан Бандера, як і Роман Шухевич, боролися за незалежність України та не можуть вважатися пособниками нацистів.

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