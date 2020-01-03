"Маємо бути готові до війни". Світ реагує на вбивство Сулеймані за наказом Трампа

Копирайт изображения Getty Images Image caption Касема Сулеймані вважали другою за впливом людиною в Ірані

Касема Сулеймані - військового стратега Ірану, якого називали головним архітектором іранської зовнішньої політики, вбили під час авіаударів американських сил в Багдаді. Наказ віддав особисто президент США Дональд Трамп.

Про смерть Сулеймані першим повідомило в ніч проти п'ятниці іранське телебачення, пізніше інформацію підтвердив Пентагон.

Трамп запостив в Twitter фото американського прапора без коментаря - ймовірно, як вважають аналітики, підкреслюючи державну важливість події.

Як відреагували у світі на смерть іранського генерала?

США: сумніви, розбіжності, шок, очікування реакції

Вбивство Сулеймані викликало різні реакції серед американських політиків. Демократи в Конгресі сумніваються в законності або доречності операції.

"Сулеймані був ворогом США. Але не в цьому питання. Чи правильно ми розуміємо, що Америка просто взяла і вбила, без санкції Конгресу, другу найбільш впливову людину в Ірані, свідомо провокуючи потенційну масштабну війну в регіоні?" - написав у Twitter сенатор від штату Коннектикут, член комітету Сенату з міжнародних відносин Кріс Мерфі.

Пропустити Twitter допис , автор: @ChrisMurphyCT Soleimani was an enemy of the United States. That’s not a question.



The question is this - as reports suggest, did America just assassinate, without any congressional authorization, the second most powerful person in Iran, knowingly setting off a potential massive regional war? — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) 3 січня 2020 р.

Член Республіканської партії та ветеран Лі Зельдін назвав вбивство виправданим:

"Ті дні, коли американські лідери змінювали один одного за столом переговорів, а американські солдати гинули на полях битв - безкарно - закінчені", - написав він у Twitter.

Пропустити Twitter допис , автор: @RepLeeZeldin The days of rolling US senior leaders at the negotiating table & killing US soldiers on the battlefield w/impunity are over. If reports are true & Iran Quds Force commander Qassim Soleimani has been killed, this would be very necessary justice served. 🇺🇸 — Lee Zeldin (@RepLeeZeldin) 3 січня 2020 р.

Як зазначає New York Times, багато хто поспішив провести паралелі між смертю Сулеймані та вбивством Усами бін Ладена в 2011 році.

Колишній віце-президент Джозеф Байден заявив, що ніхто в Америці не буде сумувати за генералом Сулеймані, який підтримував терор та хаос. Водночас Байден назвав крок Білого дому "вкрай ескалаційним".

"Президент Трамп щойно підкинув динаміт в порохову діжку. А тепер йому доведеться розповісти американцям, що він має намір робити надалі, аби вберегти наші війська і співробітників посольства, наших людей і наші інтереси - як вдома, так і за кордоном, а також наших партнерів в регіоні і за його межами", - сказав Байден.

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Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі припускає "небезпечну ескалацію" на Близькому Сході, а також вважає, що з Конгресом мали проконсультуватися перед ухваленням рішення.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем похвалив Трампа.

"За напад на Америку і наших союзників Іран має дорого заплатити, що включає і знищення їхніх нафтопереробних заводів", - написав Грем у Twitter.

Пропустити Twitter допис , автор: @LindseyGrahamSC If Iran continues to attack America and our allies, they should pay the heaviest of prices, which includes the destruction of their oil refineries. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 3 січня 2020 р.

"Важливість цього кроку важко переоцінити", - погодився відставний американський генерал Девід Петреус, який командував операціями в Афганістані та Іраку, а потім керував ЦРУ.

Втім, він попередив, що незабаром буде реакція в Іраку, а також, ймовірно, в Сирії і загалом по Близькому Сходу.

Копирайт изображения Reuters Image caption Палаючий після авіаудару автомобіль в аеропорту Багдада

За даними POLITICO, такої ж думки дотримується і Афшон Остовар, автор книги про іранський Корпус вартових ісламської революції Vanguard of Imam ("Авангард імама").

"Він був зовнішнім символом Ісламської республіки, обличчям їхньої стратегії, але сама стратегія на ньому не закінчується", - зазначив Остовар.

Тим часом, як відзначає POLITICO, деяких членів американської адміністрації ця новина застала зненацька; вони відзначають, що вбивство Сулеймані серйозно не розглядалося до останнього моменту.

Навіть з огляду на те, наскільки напруженими були відносини між США і Іраном, вбивство Сулеймані стало шоком, повідомляє POLITICO.

Сайт наводить анонімно слова колишнього американського дипломата, який займався Близьким Сходом. Він наголошує, що важливість цього кроку ще і в тому, що Сулеймані був державною фігурою, а не якимсь неформальним лідером.

"Ми маємо бути готові до того, що ми зараз [опинимося] в стані війни", - сказав дипломат.

Згідно з розсекреченими військовими матеріалами про війну в Іраку, подібні дії щодо Сулеймані розглядалися в 2006 році. Однак тоді американські генерали "врешті-решт утрималися від застосування заходів щодо Сулеймані, дозволивши іранському генералу безперешкодно в'їжджати і виїжджати з Іраку", - наводить видання цитату з цих військових матеріалів.

Тим часом посольство США в Іраку закликало американських громадян якомога швидше залишати країну. Повідомляється про виїзд з країни американських нафтовиків.

Іран та Ірак: небезпечна та дурна ескалація

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пригрозив США страшною помстою за вбивство Сулеймані і оголосив в країні триденний траур.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Аятола Алі Хаменеї обіцяє помститися США

"Втрата нашого улюбленого генерала гірка. Продовження боротьби і остаточна перемога будуть куди більш гіркими для вбивць та злочинців", - зазначив він.

Пропустити Twitter допис , автор: @khamenei_ir All friends—& enemies—know that Jihad of Resistance will continue with more motivation & definite victory awaits the fighters on this blessed path. The loss of our dear General is bitter. The continuing fight & ultimate victory will be more bitter for the murderers & criminals./4 — Khamenei.ir (@khamenei_ir) 3 січня 2020 р.

Тисячі іранців зараз виходять на вулиці міст країни з портретами Сулеймані і спалюють американські прапори.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Протест проти дій США в Ісламабаді (Пакистан)

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав те, що сталося, вкрай небезпечною і дурною ескалацією.

"США відповідальні за всі наслідки свого розбійного авантюризму", - наголосив він.

Джавад Заріф назвав покійного Сулеймані "найбільш ефективною силою" проти угруповань "Ісламська держава", "Аль Нусра" та "Аль Каїда".

Пропустити Twitter допис , автор: @JZarif The US' act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.



The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism. — Javad Zarif (@JZarif) 3 січня 2020 р.

Через кілька годин після смерті Сулеймані старший радник іранського президента Хасана Роухані випустив застереження в Telegram: "Трамп своєю авантюрою втягнув США в украй небезпечну ситуацію в регіоні. Той, хто перейде червону лінію, має бути готовий до наслідків".

Прем'єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді, якого підтримує Іран, відреагував на авіаудар США, сказавши, що це є "грубим порушенням суверенітету Іраку".

Нетаньяху: "Ізраїль стоїть поряд з США"

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху достроково завершив візит до Греції, повернувся до країни і похвалив Дональда Трампа.

На його думку, президент США "діяв швидко, сильно та рішуче".

"Ізраїль стоїть поряд зі Сполученими Штатами в їхній справедливій боротьбі за мир, безпеку та самозахист", - сказав він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Касем Сулеймані несе відповідальність за смерть американських громадян та багатьох інших невинних людей", - заявив очільник уряду Ізраїлю

Нетаньяху також наголосив, що США мають право захищатися.

"Касем Сулеймані несе відповідальність за смерть американських громадян та багатьох інших невинних людей. Він планував більше таких атак", - зазначив очільник уряду Ізраїлю.

Німеччина: "Реакція на низку провокацій"

У Німеччині речниця канцлерки Ангели Меркель Ульріке Деммер закликала до деескалації напруженості, але й засудила дії Ірану.

"Американські дії були реакцією на низку військових провокацій, за які відповідає Іран", - наводить агентство Reuters слова Ульріке Деммер.

"Ми також з великою стурбованістю бачимо діяльність Ірану в регіоні. Ми стоїмо перед небезпечною ескалацією", - додала вона.

Франція та Нідерланди - громадянам: "Будьте обережні"

Деякі європейські країни, зокрема, Франція та Нідерланди, вже закликають своїх громадян на Близькому Сході до посилених заходів безпеки.

Посольство Франції в Тегерані просить французьких громадян триматися якомога далі від будь-яких зібрань та натовпів протягом трьох днів жалоби.

Посольство Нідерландів у Багдаді закликало громадян за можливості залишити місто.

Росія: "Американці перетнули червону лінію"

МЗС Росії назвало вбивство іранського генерала в Багдаді "авантюрним кроком США, який призведе до ескалації напруженості в регіоні".

"Сулеймані віддано служив справі захисту національних інтересів Ірану. Висловлюємо щирі співчуття іранському народу", - зазначило в заяві російське МЗС.

Голова комітету з питань зовнішніх зв'язків Держдуми Леонід Слуцький заявив: "Американці перетнули червону лінію, і цього разу це може призвести до дуже серйозних наслідків".

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