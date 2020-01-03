Чоловік кидав монети у двигун літака - на щастя
Китайця, який вперше летів літаком, оштрафували за те, що він кидав у двигун літака монети "на щастя".
28-річний чоловік тепер має заплатити бюджетній авіакомпанії Lucky Air 17 200 доларів компенсації.
Лу Чао зізнався, що кинув монети, коли сідав на внутрішній рейс в аеропорті на сході Китаю.
Це сталося у лютому 2019 року. Перед судом він постав у липні, але вирок оприлюднили лише нещодавно.
Після того, як на землі біля одного з реактивних двигунів літака персонал помітив дві монети в 1 юань, політ скасували.
Довелося провести перевірку безпеки. А пасажири мусили чекати на заміну рейса.
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Поліція затримала пана Лу на 10 днів, звинувативши у порушенні громадського порядку.
У суді пан Лу заявив, що авіакомпанія мусила попередити пасажирів про те, що не можна кидати монети.
Забобонних пасажирів і раніше ловили на жбурлянні монет у літакові двигуни, тож цей випадок не є унікальним.
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