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Китайця, який вперше летів літаком, оштрафували за те, що він кидав у двигун літака монети "на щастя".

28-річний чоловік тепер має заплатити бюджетній авіакомпанії Lucky Air 17 200 доларів компенсації.

Лу Чао зізнався, що кинув монети, коли сідав на внутрішній рейс в аеропорті на сході Китаю.

Це сталося у лютому 2019 року. Перед судом він постав у липні, але вирок оприлюднили лише нещодавно.

Після того, як на землі біля одного з реактивних двигунів літака персонал помітив дві монети в 1 юань, політ скасували.

Довелося провести перевірку безпеки. А пасажири мусили чекати на заміну рейса.

Поліція затримала пана Лу на 10 днів, звинувативши у порушенні громадського порядку.

У суді пан Лу заявив, що авіакомпанія мусила попередити пасажирів про те, що не можна кидати монети.

Забобонних пасажирів і раніше ловили на жбурлянні монет у літакові двигуни, тож цей випадок не є унікальним.

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