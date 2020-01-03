США, Монако та Емірати: куди хочуть їздити депутати "за досвідом"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Група міжпарламентських зв'язків з Об'єднаними Арабськими Еміратами - одна з найпопулярніших серед українських депутатів

"Комітет виборців України" з'ясував, у які країни українські депутати намагаються їздити для "обміну парламентським досвідом".

Виявилося, що найпопулярнішими є США, Канада та Британія, а також досить екзотичні країни з погляду парламентаризму: ОАЕ, Монако та Куба.

США і Британія - це топ

У Верховній Ради депутати можуть входити у "групи з міжпарламентських зв'язків" - об'єднання для співпраці з парламентами інших країн, зокрема, й з офіційними візитами.

Загалом в українському парламенті є 47 таких груп (кожна група - окрема країна).

Створювати такі групи депутати можуть з усіма країнами добровільно. З Росією, наприклад, таку групу зараз не створювали.

Копирайт изображения УНІАН

ГО "Комітет виборців України" проаналізувала, які ж з них найбільш популярні серед депутатів.

"Найпопулярнішими напрямками для міжпарламентських зв'язків є США, Канада та Британія. Так, до групи міжпарламентських зв'язків із США входять 176 народних депутатів, Канади - 144, Британії- 135. Також популярними напрямками є Польща, Німеччина, Італія, Швейцарія, Ізраїль, Франція, Литва", - відзначають у КВУ.

Парламентська "екзотика"

Одним із лідерів за кількістю депутатів є міжпарламентська група зв'язків із Об'єднаними Арабськими Еміратами - там 118 народних обранців.

"Крім того, в переліку екзотичних країн - Куба (48 депутатів), Сінгапур (48 депутатів), Республіка Корея (41 депутат), Саудівська Аравія (21 депутат) та Монако (17 депутатів)", - додають у КВУ.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 17 українських депутатів також розвивають міжпарламентські зв'язки з Монако

"Інститут депутатських груп із міжпарламентських зв'язків часто використовується народними депутатами як різновид політичного туризму. Адже завдяки приналежністі до певної групи народний депутат має змогу відвідати ту чи іншу країну", - пояснює голова КВУ Олексій Кошель.

За його словами, практична цінність від таких візитів іноді є досить сумнівною.

"21 депутат входить до групи міжпарламентських зв'язків із Саудівською Аравією. При тому, що Саудівська Аравія - це абсолютна монархія на чолі з королем, яка має слабкий парламент без серйозних повноважень", - відзначає Олексій Кошель.

"Ще 17 депутатів входять до групи зв'язків із Князівством Монако, в парламенті якого загалом працює лише 24 парламентарі. Схожа ситуація із ОАЕ, де роль парламенту також далека від українських реалій", - додає керівник КВУ.

І резюмує, що зрозуміти, як саме подібні приклади можуть бути використані в роботі Ради справді складно.

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