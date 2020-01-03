Вірусна пневмонія: таємничий спалах хвороби у Китаї

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хвороба спалахнула у великому місті Ухань, що у центральному Китаї

Десятки людей захворіли на вірусну пневмонію у китайському місті Ухань, й місцеві медики все ще не можуть встановити точно, з чим цей спалах хвороби пов'язаний.

Загалом наразі підтвердили 44 випадки захворювання, 11 з яких мають статус "важких".

Сінгапур та Гонконг через це ввели додаткові заходи контролю для туристів.

Паралельно з цим в інтернеті ширяться побоювання, що цей вірус може бути пов'язаний з Тяжким гострим респіраторним синдромом (ТГРС або Sars).

У 2002-2003 ця потенційно смертельна хвороба, яка виникла у Китаї, забрала життя близько 700 людей у різних країнах.

Нинішній спалах пневмонії в Ухані у соцмережах вже порівнюють ТГРС.

Однак місцева поліція заявила, що вжила санкції щодо вісьмох людей, які "публікували чи поширювали брехливу інформацію без перевірки".

Тим часом медики перевіряють справжні причини появи вірусної пневмонії.

Комісія в Ухані вже повідомила, що їй вже вдалося викреслити кілька потенційних збудників нинішнього спалаху - зокрема, за словами китайських медиків, це точно не пташиний грип. Однак серед визначених інфекцій поки що немає ТГРС.

Комісія також стверджує, що хвороба не передається від людини до людини.

У Всесвітній організації з охорони здоров'я також заявили, що стежать за спалахом і перебувають на зв'язку з китайською владою.

"Є багато потенційних причин вірусної пневмонії, які значно більше поширені, ніж Тяжкий гострий респіраторний синдром", - відзначили у ВООЗ.

Філіппа Роксбі з BBC Health пригадує, що під час спалаху ТГРС 18 років тому Китай критикували за приховування його справжніх масштабів.

Тоді захворіло більше 8 тис. людей у 26 країнах, й 349 померло у Китаї, а ще у 299 - в Гонконгу.

Утім, китайська влада зробила висновки з тієї ситуації й з травня 2004 року у країні не було зафіксовано захворювань на ТГРС.

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