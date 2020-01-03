Веганство з етичних міркувань тепер є офіційним світоглядом. Так вирішив суд

Копирайт изображения PA Media Image caption Це рішення дає веганам такі самі інструменти захисту, як і у випадках протидії расизму

Веганство є філософським світоглядом і тому перебуває під захистом закону - таке історичне рішення виніс у п'ятницю суд з трудових суперечок англійського міста Норвіч.

Відповідний позов у кінці 2018 року подав веган Джорді Касамітджана, заявивши, що його звільнили з роботи саме через веганство.

Він працював в організації "Ліга проти жорсткого спорту", яка займається захистом тварин, й оприлюднив дані про її інвестиції у компанії, що проводять тести продуктів на тваринах.

Однак колишній роботодавець заявляв, що Касамітджана був звільнений за неналежну поведінку.

У п'ятницю суддя ухвалив рішення, за яким веганство з етичних міркувань має підпадати під Закон 2010 року про рівність і недопущення дискримінації.

Водночас вирок про те, чи був Джорді звільнений несправедливо, ще не оголошений.

Прецедент з наслідками

Копирайт изображения PA Media Image caption Рішення про те, чи правильно звільнили Джорді, ще не винесене, але прецедент щодо веганства вже стався

55-річний Касамітджана вже відреагував на рішення суду, сказавши BBC, що він неймовірно щасливий і сподівається, що цей вердикт надихне й інших веганів.

За його словами, він привернув увагу своїх колишніх начальників до сумнівних, на його погляд, пенсійних інвестицій, однак вони ніяк не відреагували. Псля чого він розповів про ситуацію своїм колегам.

Касаміджана визнав, що подав позов не так через звільнення, яким би неприємним воно не було, а саме заради того, щоб встановити у судовому порядку, що веганство - це філософський світогляд.

"Ліга проти жорсткого спорту" роз'яснила BBC і свою позицію: "Ліга..." враховує індивідуальні особливості свого персоналу, але оскільки цей позов покликаний встановити, чи треба брати веганство під захист закону, що наша організація не заперечує, то ми вважаємо недоречним висловлюватися з цього приводу ".

Ця організація виступає за заборону таких видів спорту, як полювання на лисиць, зайців, оленів, диких птахів, а також боїв за участю тварин.

Завдяки її активної кампанії у 2004 році в Англії та Уельсі було прийнято закон, що забороняє полювання з собаками на лисиць.

Щоб той чи інший світогляд підпадав під британський Закон від 2010 року проти дискримінації, необхідно, щоб він відповідав ряду критеріїв:

його поважає демократичне суспільство;

він не суперечить людській гідності;

він не суперечить основним принципам прав людини.

На засіданні трибуналу в Норвічі суддя Робін Постл зазначив, що веганство з етичних принципів важливе і заслуговує на повагу у демократичному суспільстві.

"Я без будь-яких застережень вважаю, що веганство з етичних міркувань є філософським переконанням", - наголосив суддя.

Всі вегани їдять виключно рослинну їжу, проте ті, хто дотримується веганства з етичних міркувань, виключають будь-яку форму експлуатації тварин.

Наприклад, вони не носять одяг, виготовлений з вовни або шкіри, і не користуються парфумерією та косметикою тих фірм, які проводять тестування на тваринах.

Позитивна віра

Копирайт изображения Jaysee Costa Image caption Касаміджан - ідейний веган і захисник прав тварин

"Я шалено задоволений і сподіваюся, що всі вегани, які мене підтримували - а багато хто долучився до мого краудфандінгу, - тепер відчувають, що їхній внесок був корисним й від цього виграють всі вегани", - зізнався Джорді Касаміджана в інтерв'ю BBC.

Касаміджана також додав, що якщо подивитися на стиль життя будь-якого вегана, що дотримується певних етичних принципів, то відразу можна зрозуміти, що це - філософський світогляд.

Він сам, наприклад, намагається по можливості ходити пішки, а не їздити на автобусі, щоб менше жуків і комах було знищено транспортом.

"Це позитивна віра, не негативна. А раз це позитивний світогляд, то він має бути під захистом", - сказав чоловік.

Як зазначив його адвокат Пітер Дейлі, наслідки цього вердикту для компаній, які наймають на роботу веганів, можуть бути досить суттєвими у майбутньому, оскільки будь-яке несправедливе поводження щодо них може бути розцінене як харрасмент - точно так само, як расистські або сексистські вислови.

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