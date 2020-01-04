Єлизавета II і три спадкоємці: нове фото королівської родини

Копирайт изображения Ranald Mackechnie

Королева Єлизавета II в оточенні трьох спадкоємців престолу: британська королівська родина оприлюднила новий сімейний портрет.

"Щоб відзначити початок нового десятиліття", - йдеться у пості на Facebook королівської родини.

Фотографію у Тронному залі Букінгемського палацу зробив Ранальд Маккечні за тиждень до Різдва 25 грудня, але опублікували знімок лише зараз.

На портреті королева стоїть поруч зі старшим сином принцом Чарльзом, онуком принцом Вільямом і правнуком принцом Джорджем.

Копирайт изображения RANALD MACKECHNIE

Нове фото зробили 18 грудня, коли королівська родина зібралася, щоб взяти участь у благодійній акції - приготуванні різдвяного пудингу для ветеранів.

Копирайт изображения PA Media Image caption Королівські пудинги зазвичай надсилаються на різдвяні обіди Британського легіону

Той самий фотограф зробив і попередній спільний знімок британського монарха і її прямих спадкоємців.

Це фото зробили на честь 90-річного ювілею королеви 2016 року. Тоді принцу Джорджу було три роки, він носив шорти, як належить маленьким хлопчикам в королівській родині, і стояв на спеціальній підставці.

Копирайт изображения Ranald Mackechnie Image caption Фотографію оприлюднили до ювілею королеви Єлизавети

А вперше всі три спадкоємці потрапили в об'єктив разом з королевою у 2013 році, коли у герцога і герцогині Кембриджських народилася перша дитина Джордж.

Копирайт изображения Jason Bell

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