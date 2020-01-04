Чи буде нова війна на Близькому Сході?

Копирайт изображения AFP Image caption Конфлікт між США та Іраном, по суті, вже є неоголошеною війною

Політики і експерти вважають, що вбивство іранського генерала Касема Сулеймані означає збільшення напруження на Близькому Сході. Головне питання: чи призведе це до повномасштабної війни?

США та Іран вже давно перебувають у стані конфлікту, ретельно розраховуючи можливі наслідки тих чи інших агресивних кроків. Тепер, коли протистояння загострилося, помилки в таких розрахунках більш вірогідні, і кожна така помилка може призвести до військових дій.

Навіть, якщо сторонам вдасться запобігти ударам у відповідь, світова економіка вже відреагувала: ціни на нафту підскочили після повідомлень про вбивство Сулеймані.

Тіньового кардинала іранських військових операцій і архітектора силової політики Ірану в регіоні Касема Сулеймані вбили в результаті авіаудару американського безпілотника по аеропорту Багдада 3 січня.

ВВС постаралася розібратися, якими можуть бути наслідки вбивства Сулеймані для учасників конфлікту на Близькому Сході.

Іран: помста і проблеми

У Тегерані про вбивство Сулеймані, швидше за все, не забудуть доти, доки існує нинішній ісламський режим.

"З точки зору іранського керівництва, Вашингтон перейшов червону лінію. Як і історія з блокадою американського посольства в Тегерані, авіаудар по Сулеймані вбив надію на будь-які дипломатичні контакти і переговори між США і Іраном на багато років вперед", - зазначає оглядач Перської служби ВВС Амір Азімі.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пригрозив США страшною помстою за вбивство Сулеймані і оголосив в країні триденний траур.

Сулеймані був вкрай впливовою фігурою в Ірані і, можливо, він мав план дій на випадок свого вбивства. Аятолла Хаменеї вже призначив новим командувачем спецпідрозділу "Аль-Кудс" Ісмаїла Каана, заступника Сулеймані.

Однак, потрібно враховувати, що робити рішучі дії, особливо військові, Ірану зараз буде не так просто.

У цій історії є ще один, набагато менш очевидний і помітний для решти світу аспект. Багато людей в Ірані втомилися від режиму ісламської республіки.

Під час протестів наприкінці 2019 року на вулицях іранських міст демонстранти вигукували антиурядові гасла, критикуючи владу за те, що вони вкладають гроші в конфлікти в Іраку і Сирії. Але авіаудар американців грає на руку консерваторам.

"Багато іранців бачать в цій атаці США величезну образу для їхньої країни. Незабаром уряд організує масові демонстрації, щоб вшанувати вбитого генерала. Це погіршує становище іранської опозиції, яка закликає до проведення реформ. У такій ситуації їм буде важко відстояти свої голоси найближчим часом", - пояснює Амір Азімі.

Копирайт изображения ANADOLU AGENCY Image caption Сулеймані був знаковою фігурою для Ірану

США: термінове зміцнення рубежів

Конфлікт між США та Іраном, по суті, вже є неоголошеною війною.

Вбивство Касема Сулеймані позбавляє американців від одного з найзатятіших і найбільш боєздатних ворогів на Близькому Сході і завдає удару у саме серце ісламської республіки. Але водночас це гра на різке підвищення ставок в регіоні.

Копирайт изображения Reuters Image caption У п'ятницю Вашингтон оголосив про відправлення на Близький Схід додатково 3,5 тис. солдатів

Тепер ситуація стала вибухонебезпечною, і неоголошена війна може перерости в реальне збройне протистояння.

У п'ятницю Вашингтон оголосив про відправлення на Близький Схід додатково 3,5 тис. солдатів, пояснивши це загрозою дій у відповідь з боку Ірану. Підрозділи армії США переведені в стан підвищеної бойової готовності.

США давно тримали генерала під прицілом. Згідно з розсекреченими військовими матеріалами про війну в Іраку, можливість вбивства Сулеймані американське командування розглядали ще у 2006 році.

Той факт, що на цей раз американці натиснули на курок, дозволяє припустити, що президент Трамп вважає, що користь від цього перевищує можливий ризик.

Іранський режим, ослаблений ізоляцією, економічними санкціями і нещодавніми масовими демонстраціями. Мабуть, в адміністрації Трампа вважають, що Тегеран випустить пар, пригрозить діями, але на ділі жодних серйозних стратегічних загроз не буде.

Не всі у США поділяють таку точку зору.

"Президент Трамп щойно підкинув динаміт в порохову бочку. Тепер йому доведеться розповісти американцям, що він має намір робити надалі, щоб уберегти наші війська і співробітників посольства, наших людей і наші інтереси - як вдома, так і за кордоном, а також наших партнерів в регіоні і за його межами ", - заявив колишній віцепрезидент США Джо Байден.

Саудівська Аравія: в очікуванні удару

Ер-Ріяду і раніше доводилося розплачуватися за кроки свого союзника США.

У минулому році Тегеран завдав кількох ударів по нафтових танкерах королівства. А потім безпілотники ударили по нафтових об'єктах Саудівської Аравії, вивівши з ладу приблизно половину нафтовидобувних потужностей країни.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Саудівська Аравія в минулому році вже мала серйозні економічні проблеми через протистояння США та Ірану

Відповідальність за удар тоді взяли на себе єменські повстанці-хусити. Але багато аналітиків впевнені, що це була демонстрація сили Тегерана. Тоді саудівці не завдали удару у відповідь.

А Вашингтон, по суті, промовчав. І це не додає впевненості владі Саудівської Аравії та іншим союзникам США в регіоні.

Ізраїль: повна бойова готовність

Відразу після повідомлень про вбивство Сулеймані уряд Ізраїлю скликав екстрену нараду з головами спецслужб і армії. Розвідку та армію перевели в стан повної бойової готовності.

Багато кому в регіоні здається, що Іран з більшою ймовірністю завдасть удару по союзниках США - зокрема по Ізраїлю - ніж по добре укріплених американських військових базах в Іраку, які перебувають під посиленою охороною.

Зранку 3 січня на невизначений термін закрили ізраїльський гірськолижний курорт на горі Хермон, який вже не раз намагалися обстрілювати з боку Сирії. Закриті для туристів і Голанські висоти.

Ірак: поглиблення конфлікту

Разом з Сулеймані вбили іншого воєначальника - впливового голову шиїтського угрупування Іраку Абу Махді Мухандіса. І це суттєво ускладнює ситуацію в країні.

Через кілька годин після повідомлень про авіаудар лідери кількох іракських воєнізованих угрупвань поклялися помститися Сполученим Штатам.

Це збільшує ризик нападів на американські військові бази в Іраку, де зараз розквартировано близько 5 тисяч американських військових.

Водночас духовний лідер іракських шиїтів аятолла Алі Сістані закликав всі сторони хувалювати мудрі рішення, оскільки країна переживає складний, можливо, поворотний момент своєї історії.

А що Росія?

Росія є близьким союзником Ірану. І мало хто сумнівається, що Москва зараз підтримає Тегеран політично і, можливо, матеріально. Як завгодно, але тільки, щоб не опинитися втягнутою у військове протистояння з США в регіоні.

"В Ірані зараз проблеми з США, ситуація виходить з-під контролю. Ми не знаємо, що буде, чи буде військове зіткнення між Іраном і США. Але в Тегерані, я думаю, чітко розуміють, що Росія такого протистояння не хоче і втягуватися в нього не буде ", - зазначає оглядач Перської служби ВВС Касра Наджі.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!