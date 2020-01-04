Вибух під час репетиції Вертепу: 8 дітей в реанімації
Восьмеро дітей віком від 12 до 17 років потрапили до реанімації через вибух у сільському клубі.
У селі Угринів, що на Тернопільщині, ввечері 3 січня діти проводили репетицію різдвяного Вертепу, коли у клубі пролунав вибух і почалась пожежа.
Знищено дах клубу, шифер порозлітався по вулиці. Пожежу загасили за 30 хвилин.
Діти отримали опіки облич, рук і ніг. Наразі їх лікують у реанімації у Тернопільській обласній дитячій лікарні.
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Поліція відкрила кримінальну справу через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
За попередньою версією, причиною вибуху в сільському клубі міг стати витік газу. Напередодні газовики проводили там ремонтні роботи.
На місці вибуху знайшли стару газову трубу, до якої зробили врізку.
"Ймовірно, газ старою трубою потрапив у приміщення клубу, і його накопичення призвело до вибуху", - кажуть у ДСНС.
Триває слідство.
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