Вибух під час репетиції Вертепу: 8 дітей в реанімації

Копирайт изображения dsns.gov.ua Image caption Внаслідок вибуху постраждаил діти віком від 12 до 17 років

Восьмеро дітей віком від 12 до 17 років потрапили до реанімації через вибух у сільському клубі.

У селі Угринів, що на Тернопільщині, ввечері 3 січня діти проводили репетицію різдвяного Вертепу, коли у клубі пролунав вибух і почалась пожежа.

Знищено дах клубу, шифер порозлітався по вулиці. Пожежу загасили за 30 хвилин.

Діти отримали опіки облич, рук і ніг. Наразі їх лікують у реанімації у Тернопільській обласній дитячій лікарні.

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Поліція відкрила кримінальну справу через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

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За попередньою версією, причиною вибуху в сільському клубі міг стати витік газу. Напередодні газовики проводили там ремонтні роботи.

На місці вибуху знайшли стару газову трубу, до якої зробили врізку.

"Ймовірно, газ старою трубою потрапив у приміщення клубу, і його накопичення призвело до вибуху", - кажуть у ДСНС.

Триває слідство.

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