Вибух під час репетиції Вертепу: 8 дітей в реанімації

  • 4 січня 2020
Внаслідок вибуху постраждаил діти віком від 12 до 17 років Копирайт изображения dsns.gov.ua
Image caption Внаслідок вибуху постраждаил діти віком від 12 до 17 років

Восьмеро дітей віком від 12 до 17 років потрапили до реанімації через вибух у сільському клубі.

У селі Угринів, що на Тернопільщині, ввечері 3 січня діти проводили репетицію різдвяного Вертепу, коли у клубі пролунав вибух і почалась пожежа.

Знищено дах клубу, шифер порозлітався по вулиці. Пожежу загасили за 30 хвилин.

Діти отримали опіки облич, рук і ніг. Наразі їх лікують у реанімації у Тернопільській обласній дитячій лікарні.

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Поліція відкрила кримінальну справу через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

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За попередньою версією, причиною вибуху в сільському клубі міг стати витік газу. Напередодні газовики проводили там ремонтні роботи.

На місці вибуху знайшли стару газову трубу, до якої зробили врізку.

"Ймовірно, газ старою трубою потрапив у приміщення клубу, і його накопичення призвело до вибуху", - кажуть у ДСНС.

Триває слідство.

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