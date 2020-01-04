Україна відповіла Польщі та Ізраїлю про Бандеру: кожен вшановує своїх героїв

Копирайт изображения unian Image caption Щороку 1 січня в українських містах вшановують Степана Бандеру. На фото акція 1 січня 2019 ркоу

Кожен народ і кожна держава самостійно визначає і вшановує своїх героїв. Так у МЗС України відреагували на обурення послів Ізраїлю і Польщі з приводу вшанування в Україні Степана Бандери.

"Відродження і збереження національної пам'яті українського народу — один із пріоритетних напрямків державної політики України. Кожен народ і кожна держава самостійно визначає і вшановує своїх героїв", — зазначила прес-секретар МЗС України Катерина Зленко у коментарі ВВС News Україна.

Разом з тим у МЗС називають дружні і партнерські відносини України з Польщею та Ізраїлем "найважливішим надбанням, значення якого важко переоцінити".

"І ми повинні стояти на його сторожі, запобігати будь-яким спробам спровокувати напругу в двосторонніх відносинах, зокрема на тлі різночитань і підходів до історичної пам'яті. Цивілізовані нації повинні виходити з принципу вшанування всіх загиблих, а дискусії в цій сфері повинні тривати на рівні істориків і експертів, а не політиків", — заявила прес-секретар МЗС України.

Різка заява через Бандеру

Посли Польщі та Ізраїлю Бартош Ціхоцкі й Ізраїлю Джоель Ліон нещодавно зробили спільну заяву, в якій різко засудили вшанування в Україні постатей та історичних подій, "які потрібно раз і назавжди засудити".

Посли, зокрема, мають на увазі банер із зображенням Степана Бандери, який 1 січня, у день народження Бандери, з'явився на будівлі Київської міської державної адміністрації.

Копирайт изображения unian Image caption 1 січня 2020 ркоу у Києві пройшла смолоскипна хода з нагоди 111-річчя з дня народження Степана Бандери

Ідеться також і про рішення Львівської обласної ради профінансувати у 2020 році вшанування пам'яті одного із засновників Організації українських націоналістів Андрія Мельника, письменника та одного з ідеологів українського націоналізму Івана Липи і його сина Юрія Липи, яким закидають антисемітизм та антипольськість.

Вони також наголосили: "Ми, Посли Польщі та Ізраїлю, вважаємо, що вшановування людей, які активно пропагували етнічні чистки, є образою, та призводить до протилежного бажаному результату у боротьбі з антисемітизмом та процесі примирення наших Народів".

Пан Ціхоцкі та пан Ліон також висловили надію, що "Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація приєднаються до діалогу з метою пошуку правди".

Бандера у Києві

Банер із зображенням лідера українських націоналістів вивісили на будівлі КМДА 1 січня. Речниця мера Києва Віталія Кличка Оксана Зінов'єва пояснила у коментарі ВВС News Україна, що жодних офіційних розпоряджень посадовці КМДА з цього приводу не видавали.

Копирайт изображения YURIY SYROTYUK

Депутати "Свободи" вивісили банер з власної ініціативи, додала вона.

"На портрет Степана Бандери на Київраді можна дивитися безкінечно довго", - написав у Facebook депутат Київради, керівник фракції партії "Свобода" Юрій Сиротюк.

Того ж дня у Києві пройшла щорічна смолоскипна хода з нагоди 111-річчя з дня народження Степана Бандери, у якій взяли участь понад тисяча людей. Серед її учасників, зокрема, були представники партії "Свобода", "Конгресу українських націоналістів" і "Правого сектора".

Хто такий Бандера?

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Степан Бандера був лідером і одним з організаторів українського націоналістичного руху на Західній Україні.

З 1940 року він очолив Організацію українських націоналістів. Під час Другої світової війни кілька років провів у німецькому концтаборі.

Його вбив у 1959 році у західнонімецькому Мюнхені агент КДБ Богдан Сташинський.

В українському Інституті національної пам'яті наполягають, що Степан Бандера, як і Роман Шухевич, боролися за незалежність України та не можуть вважатися пособниками нацистів.

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