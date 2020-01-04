"Смерть Америці!" В Іраку прощаються з вбитим генералом Сулеймані

Копирайт изображения Reuters Image caption Натовп оточив автомобіль, що перевозить труну Касема Солеймані в Багдаді

Величезний натовп у столиці Іраку Багдаді зібрався, щоб оплакати смерть іранського військового командира Касема Солеймані, який загинув під час повітряного удару США в четвер.

Головного військового стратега і архітектора зовнішньої політики Ірану Сулеймані вбили за наказом американського президента Дональда Трампа, який назвав генерала "терористом номер один у світі".

Іран пообіцяв "помститися" за його смерть.

Траурна церемонія у Багдаді ознаменувала початок жалоби за Солеймані. Прощання з ним буде масштабним і триватиме до вівторка.

Тіло генерала мають повернути до Ірану для поховання у його рідному місті.

Крім Сулеймані сьогодні в Багдаді ховають інших убитих разом з ним, зокрема лідера іракського шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла" Абу Махді Мухандіса.

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Дипломати, політики і експерти говорять про серйозне загострення напруженості на Близькому Сході та розмірковують, чи переросте американо-іранський конфлікт у повномасштабну війну.

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Процесія пройшла вулицями Багдада, учасники несли портрети Сулеймані та верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, скандуючи: "смерть Америці".

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В Ірані генерала вважали національним героєм. Прощання з ним буде масштабним і триватиме до вівторка.

Процесія почалася в суботу в багдадській Зеленій зоні - районі іракської столиці, де зосереджені урядові установи. Звідти вона переміститься до священних для шиїтів іракських міст Кербела і Ен-Наджаф, де поховають лідера "Катаїб Хезболли" Мухандіса.

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Тіло Сулеймані у суботу ввечері переправлять до Ірану, в неділю відвезуть до Мешхеду, потім - в Тегеран, а звідти - у його рідне місто Керман, де і поховають у вівторок.

Генерал Касем Сулеймані був, ймовірно, наймогутнішою фігурою в Ірані після верховного лідера аятоли Хаменеї.

Він керував іранськими військовими за кордоном, відомими як "Сили Кудс", був натхненником впливу країни на Близькому Сході та справжнім міністром закордонних справ, коли справа стосувалася питань війни та миру.

Його часто називали архітектором війни сирійського президента Башара Асада проти повстанців у Сирії, піднесення проіранських воєнізованих угруповань в Іраку, боротьби проти угруповання "Ісламська держава".

Харизматичний і часто невловимий воєначальник викликав повагу в одних, ненависть в інших, був джерелом міфів та мемів у соціальних мережах.

Він вийшов з тіні в останні роки, керуючи таємними операціями на Близькому Сході, якими здобув славу та популярність в Ірані, став героєм документальних фільмів, новин і навіть естрадних пісень.

Ще у 2013 році колишній офіцер ЦРУ Джон Магуайер заявив The New Yorker, що Сулеймані був "єдиним найпотужнішим розвідником на Близькому Сході".

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В день загибелі генерала відбулися масштабні акції протесту в Тегерані.

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Іранські поліцейські прийшли з портретами генерала до офісу ООН в Тегерані.

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Інші молилися в мечетях.

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Протести докотилися до Пакистану: шиїти в Лахорі палили американський та ізраїльський прапори.

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І до Кашміру.

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