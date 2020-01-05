Зеленський, чий Крим? У мережі реагують на участь Dr. Alban у концерті 95 кварталу

Копирайт изображения Instagram Image caption Фрагмент відео спілкування президента Володимира Зеленського та шведського співака у Києві після концерту "Вечірнього кварталу"

Соціальні мережі сколихнула звістка про те, що у новорічному шоу "Вечірній квартал" виступив шведський співак Dr. Alban.

Раніше він виступав у анексованому Росією Криму, через що, за його ж словами, не міг їздити до України.

Відео виступу Dr. Alban опублікували у Facebook "Кварталу 95", повідомило видання "Крим.Реалії".

Журналісти знайшли допис в Instagram виконавця від 16 грудня, який ще більше розлютив багатьох українців. З нього випливало, що в'їзд в Україну артисту на концерт кварталу забезпечив президент України Володимир Зеленський.

"Мені було заборонено в'їзд в Україну через моє попереднє шоу на спірному острові Крим. З втручанням президента я зміг потрапити в Україну. Дуже хороша прогулянка в Києві з президентом у натовпі", - написав співак у Instagram.

Також він виклав відео, на якому співак та Зеленський дякують один одному.

Згодом, коли цей допис призвів до гучного скандалу, Dr. Alban дещо змінив свій пост.

"Зустрівся з президентом України Зеленським. Мені заборонили в'їзд в Україну через попередній виступ в Криму. Я не знав, що українців не люблять цього. В будь-якому разі був радий зустрітись з президентом", - йдеться в оновленому дописі, де вже немає згадки про роль Зеленського у в'їзді співака.

Як стало відомо ВВС News Україна з джерел у правоохоронних органах, у співака не було заборони на в'їзд. "Чому він написав, що йому заборонили в'їзд раніше - невідомо. Заборони не було, тому його і впустили до України", - каже співрозмовник.

Який нагадав, що Dr. Alban вже виступав у 2019 році у Краматорську.

Керівник Державної прикордонної служби також відреагував на ситуацію у Facebook, написавши, що заборони на в'їзд до України співака зі шведським громадянством, відомого як Dr.Alban не було.

Володимира Зеленського одразу ж почали критикувати через можливий допомогу співаку обійти заборону, щоб виступити у "рідному" для президента шоу.

Відомий журналіст Роман Цимбалюк звернув увагу, що артист використав вислів щодо Криму "спірна територія", а також нагадав президенту, як той перед виборами критикував Порошенка через те, що його цукерки продавались у Росії.

"Президент особисто лобіює інтереси свого бізнесу? Навіть цікаво, для Зеленського Крим теж "спірна територія". І ці люди розказували нам, що торгувати цукерками погано", - написав журналіст.

Ігор Рейтерович вважає, що ситуація Dr. Alban - це не тільки про телефонне право, а й про конфлікт інтересів, адже мова йде про лобіювання інтересів конкретної бізнесової структури.

Директор державного підприємства "Медичні закупівлі України" та один з лідерів кримськотатарського руху Арсен Жумаділов обурився, що у разі підтвердження слів артиста, дії президента ї розмиванням суверенітету України.

"Хто там ближче до Президента, передайте, що це маленький крок для нього, але великий крок до розмивання державного суверенітету України над Кримом", - написав він.

Депутат від партії ЄС Ірина Геращенко написала, що вони підготували низку запитів до СБУ і президента Зеленського щодо порушення українського законодавства і дозволу на в'їзд в Україну особам, які підтримали анексію Криму.

Відомий журналіст Євген Кузьменко навіть написав невеликого вірша, в якому обіграв історію, коли Зеленський погрожував подзвонити голові СБУ Івану Баканову, щоб покарати неугодного чиновника.

Натомість журналістка Тетяна Висоцька пише, що цей приклад показує, як в Україні розганяються негативні теми, адже Dr. Alban приїздив в Україну ще 16 грудня.

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