"П'яний водій" вбив 6 німецький туристів і поранив ще 11
Шість німецьких туристів загинули та 11 постраждали в італійських Альпах, коли в них врізався автомобіль, повідомляє поліція.
Підозрюваний водій, який міг бути у нетверезому стані, на автівці зіткнувся з групою людей у містечку Луттач, також відомому як Лутаго, у Південному Тіролі - популярному гірськолижному напрямку.
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ЗМІ припускають, що група людей вийшла з нічного клубу і чекала, щоб сісти в автобус, коли машина вдарила їх.
Водія автомобіля - чоловіка віком близько 20-30 років - заарештували і зараз він перебуває у лікарні.
Деяких людей відкинуло на десятки метрів від удару автомобіля, передає AFP.
Інформаційне агентство повідомило, що двох людей, які перебувають у дуже важкому стані, вертольотом відвезли до лікарні в Інсбруку, Австрія.
Інших транспортували до лікарень регіону.
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