"П'яний водій" вбив 6 німецький туристів і поранив ще 11

Копирайт изображения AFP

Шість німецьких туристів загинули та 11 постраждали в італійських Альпах, коли в них врізався автомобіль, повідомляє поліція.

Підозрюваний водій, який міг бути у нетверезому стані, на автівці зіткнувся з групою людей у містечку Луттач, також відомому як Лутаго, у Південному Тіролі - популярному гірськолижному напрямку.

ЗМІ припускають, що група людей вийшла з нічного клубу і чекала, щоб сісти в автобус, коли машина вдарила їх.

Водія автомобіля - чоловіка віком близько 20-30 років - заарештували і зараз він перебуває у лікарні.

Деяких людей відкинуло на десятки метрів від удару автомобіля, передає AFP.

Інформаційне агентство повідомило, що двох людей, які перебувають у дуже важкому стані, вертольотом відвезли до лікарні в Інсбруку, Австрія.

Інших транспортували до лікарень регіону.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!