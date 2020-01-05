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Офіс президента підтвердив інформацію щодо відпочинку президента Володимира Зеленського з родиною в Омані. Султанат Оман розташований на Аравійському півострові.

Раніше видання Strana.ua опублікувало фото президента на одному з курортів країни.

Згодом ОП підтвердило цю інформацію, але там наполягають - матиме ще й робочі зустрічі.

"Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти. Там найближчими днями у глави держави заплановані зустрічі на найвищому рівні", - заявили у пресслужбі.

Також в ОП кажуть, що в Омані Володимир Зеленський "обговорить торговельно-економічну співпрацю двох країн, зміцнення дипломатичних відносин та залучення інвестицій в Україну".

За даними ЗМІ, президент живе в п'ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель - один з найрозкішніших в Омані.

Раніше Володимир Зеленський у якості коміка неодноразового жартував над Петром Порошенком за відпочинок на Мальдівських островах на посаді президента.

Вже на посаді президента Володимир Зеленський ще раз нагадав Порошенку про "Мальдівський відпочином".

"Щастя - це бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах", - заявив він на форумі "Yes" 13 вересня.

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