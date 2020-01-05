Бойовики атакували американську військову базу

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Ісламістське бойове угрупування Аль-Шабаб напало на військову базу, яку використовують кенійські та американські сили в популярному прибережному районі Кенії Ламу.

Свідки повідомили, що почули стрілянину і побачили, як з табору Сімба на острові Манда з'являються хмари чорного диму.

Військові Кенії заявили, що повстанців вигнали з бази.

Аль-Шабаб пов'язаний з Аль-Каїдою і має штаб-квартиру в сусідній країні Сомалі.

Група здійснила цілий спектр атак у регіоні з часу, як її сформували більше десяти років тому.

28 грудня близько 80 людей загинули під час вибухів у столиці Сомалі Могадішу.

Що сталося на базі Сімба?

Кенійські сили оборони (KDF) заявили про "спробу порушити безпеку на злітно-посадковій смузі", але атаку відбили.

Там додали, що чотирьох бойовиків при цьому вбили.

Пожежу, яку спричинила атака, швидко погасили і ситуація на смузі стала безпечною, заявив речник Кенійських сил оборони.

Копирайт изображения AFP Image caption Щонайменше 61 людина загинула від вибуху бомби в автомобілі під час ранкової години пік у столиці Сомалі. Цю атаку могли здійснити бойовики Аль-Шабаб

У Аль-Шабаб заявили, що "успішно штурмували сильно укріплену військову базу" перед тим, як взяли "ефективний контроль над частиною бази".

Група заявила, що кенійські військові використовували бойові літаки для відбиття нападу.

Наскільки масштабна шкода?

Інформаційна агенція Associated Press повідомила, що на летовищі знищили два літаки, два вертольоти США та декілька транспортних засобів.

У Аль-Шабаб заявили, що "американські та кенійські війська, які там перебувають, зазнали серйозних жертв", а 7 літаків знищені.

Журналіст "Голосу Африки" твітнув фотографії того, що бойовики назвали атакованими американськими літаками.

У заяві Командування США в Африці зазначило, що ситуація з безпекою на базі "змінна", а аеродром все ще перебуває в процесі "забезпечення повної безпеки".

"Початкові звіти свідчать про пошкодження інфраструктури та обладнання. Зараз ведемо оцінку стану персоналу", - додали у повідомленні.

На базі перебували менше 100 американських співробітників, повідомляє агенція AP.

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