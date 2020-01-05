Парламент Іраку вирішив видворити з країни війська США

Копирайт изображения AFP Image caption Конфлікт між США та Іраном, по суті, вже є неоголошеною війною

Іракські депутати ухвалили резолюцію, в якій закликають іноземні війська покинути країну після вбивства іранського генерала в аеропорту Багдада (столиця Іраку).

3 січня в Іраку в результаті авіаудару США вбили генерала Касема Сулеймані, командувача елітним спецпідрозділом "Кудс" у складі Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.

Тисячі іракців відвідали церемонію прощання з Касемом Сулеймані перед тим, як його тіло перевезли до Ірану.

Необов'язкову для виконання резолюцію ухвалили в неділю після того, як прем'єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді у виступі перед депутатами закликав припинити присутність іноземних військових в країні.

У резолюції парламенту міститься прохання до уряду Іраку працювати над забороною іноземним силам з будь-якої причини використовувати іракські землі, повітряний простір або воду.

США мають близько 5000 військових в Іраку, переважно в якості радників.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!