"Золотий глобус-2020": серіал "Чорнобиль" переміг у двох номінаціях

Копирайт изображения Reuters Image caption Команда серіалу "Чорнобиль"

Серіал "Чорнобиль" отримав "Золотий глобус" в категорії коротких серіалів. 77-ма церемонія вручення нагороди відбулася в Лос-Анджелесі.

Також премію в номінації "Найкращий актор другого плану у серіалі, мінісеріалі або телефільмі" отримав шведський актор Стеллан Скарсгард за роль радянського партійного діяча Бориса Щербини, котрий очолював урядову комісію з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

П'ятисерійний фільм "Чорнобиль" про трагедію на Чорнобильській АЕС вийшов 2019 року на телеканалі HBO. У вересні він отримав міжнародну премію Emmy.

Найкращою драмою стала картина британського режисера Сема Мендеса "1917", що розповідає про події Першої світової війни.

Копирайт изображения Reuters Image caption Фібі Воллер-Брідж отримала "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль у комедійному телесеріалі "Паскуда"

Англійська акторка Фібі Воллер-Брідж отримала "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль у комедійному серіалі (телесеріал ВВС "Паскуда", сценарій якого також написала Воллер-Брідж).

Стрічку "Паскуда" назвали найкращим комедійним серіалом року.

Британка Олівія Колман, котра також знімалася в цьому серіалі, отримала премію в номінації "Найкраща актриса в драмі" за роль королеви в серіалі Netflix "Корона".

"Я була переконана, що цього не станеться. Весь рік у мене було відчуття, що я живу чужим життям, а тепер у мене відчуття, що я отримала чужу нагороду", - зізналася пані Колман.

Копирайт изображения Reuters Image caption Олівія Колман отримала премію за роль королеви в серіалі Netflix "Корона"

Хоакін Фенікс завоював нагороду в номінації "Найкращий актор в драмі" за роль у фільмі "Джокер".

Рене Зеллвегер отримала "Золотий глобус" у категорії "Найкраща актриса в драмі" за роль у картині "Джуді".

Фільм "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно отримав "Золотий глобус" в категорії "Найкраща комедія або мюзикл".

Сам Тарантіно отримав приз за найкращий сценарій. Бред Пітт, який зіграв у цьому фільмі, отримав нагороду за роль другого плану. Це другий "Золотий глобус" актора.

Хільдур Гуднадоттір стала першою жінкою, яка отримала "Золотий глобус" за найкращий саундтрек. Її роботу відзначили за фільм "Джокер". Вона також працювала над "Чорнобилем".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хільдур Гуднадоттір стала першою жінкою, яка отримала "Золотий глобус" за найкращий саундтрек

Австралієць Рассел Кроу отримав премію за найкращу чоловічу роль в короткому серіалі (мінісеріал "Найгучніший голос").

Сам Кроу не зміг прибути на церемонію і надіслав послання, яке присвятив жахливим пожежам в його рідній країні. "Немає жодних сумнівів, що трагедія, яка відбувається зараз в Австралії, пов'язана зі зміною клімату", - йдеться в його посланні, яке прочитала для присутніх Дженніфер Еністон.

Музикант Елтон Джон і поет Берні Топін отримали нагороду за найкращу пісню до кінофільму (пісня I'm Gonna Love Me Again до біографічного фільму "Рокетмен").

Найкращим фільмом іноземною мовою, як і очікувалося, став володар "Золотої пальмової гілки" Каннського фестивалю минулого року - стрічка південнокорейського режисера Пон Чжун Хо "Паразити", гостросоціальна сатира на класову нерівність в сучасному суспільстві.

"Сам факт номінації був великою честю", - сказав Пон Чжун Хо рідною корейською мовою, додавши: щойно американські глядачі звикнуть до субтитрів, вони зможуть відкрити для себе безліч чудових нових фільмів.

Сюрпризом стала перемога анімаційного фільму "Загублена ланка", що обійшов відомі сиквели "Холодне серце-2" і "Історія іграшок-4".

Номінації

Цього року багато номінацій отримали фільми, зняті стрімінговим сервісом Netflix.

Стрічка "Шлюбна історія" мала шість номінацій (найбільше номінацій серед фільмів), у "Ірландця" Мартіном Скорсезе, - п'ять, у "Двох пап" - чотири.

П'ять номінацій отримав фільм "Одного разу в Голлівуді", знятий Квентіном Тарантіно.

Серед серіалів можна виділити "Корону", "Чорнобиль" і "Неймовірна". Всі вони отримали по чотири номінації.

Премію "Золотий глобус", що присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси з 1944 року, вручають щороку в січні і вважають в США найбільшою кінопремією після "Оскара".

Традиційно багато лауреатів "Золотого глобуса" стають в лютому володарями і золотої статуетки "Оскар".

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