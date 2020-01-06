Іран вийшов з ядерної угоди і погрожує США військовим ударом

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Уряд Ірану оголосив, що відмовляється від останніх обмежень щодо ядерної угоди, яку уклали 2015 року Іран і шістка міжнародних посередників.

Тегеран заявляє, що готовий повернутися до виконання зобов'язань у разі зняття санкцій, а також безпосередньо пов'язує своє рішення з вбивством в п'ятницю генерала Касема Сулеймані.

"Іран остаточно відмовиться від обмежень щодо ядерної угоди за кількістю центрифуг. Таким чином іранська ядерна програма не матиме жодних обмежень в частині виробництва, а також дослідження в цій галузі й подальшого розвитку програми", - йдеться в заяві уряду.

Іранська влада додала, що продовжить співпрацю з МАГАТЕ й повернеться до виконання своїх зобов'язань з ядерної угоди, якщо санкції щодо країни скасують, а інтереси країни врахують.

Крім того, як заявив офіційний представник МЗС країни Аббас Мусаві, Тегеран також повинен домогтися, щоб США відповіли за вбивство генерала Касема Сулеймані.

У вихідні Тегеран і Вашингтон обмінювалися погрозами через убивство Сулеймані.

Копирайт изображения Valery Sharifulin/TASS Image caption Радник верховного лідера Ірану Хосейн Деган вважає, що війну розпочали США

У неділю військовий радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та колишній міністр оборони країни Хосейн Деган заявив в інтерв'ю CNN, що Іран готується завдавати удару по американських військових об'єктах.

"Війну розпочала Америка. Тому вона має бути готова до адекватної реакції на свої дії. Єдине, що може покласти цьому край, це удар по американцях, рівноцінний тому, який вони завдали", - заявив він.

Генерал додав, що "відповідь буде спрямована проти військових об'єктів". Він також підкреслив, що керівництво Ірану "ніколи не прагнуло і не прагнутиме війни".

Незадовго до цього президент США Дональд Трамп попередив: якщо Тегеран здійснить напад на американців, Вашингтон готовий завдати "дуже швидкий і дуже сильний" удар по іранських об'єктах.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way...and without hesitation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 січня 2020 р.

За словами Трампа, американські сили тримають під прицілом 52 іранських об'єкти і готові завдати по них удари з використанням новітнього військового обладнання.

Що за угода?

Так званий Спільний всеосяжний план дій (СВПД), який є головним документом з міжнародного контролю за ядерною програмою Ірану, підписали шість країн (США, Росія, КНР, Велика Британія, Франція та Німеччина).

Копирайт изображения AFP Image caption На фото - ядерний реактор в Ераці, що поблизу Тегерана. Іран заявив про відмову від обмежень щодо кількості центрифуг

Тегеран погодився допустити на свої ядерні об'єкти міжнародних інспекторів і обмежити свою ядерну програму в обмін на скасування жорстких економічних санкцій.

2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з угоди і відновлення санкцій проти Ірану. Після цього Тегеран почав поетапно скорочувати зобов'язання щодо СВПД.

Нинішній етап, що стосується кількості центрифуг, - п'ятий і останній у цьому процесі. Тегеран назвав його ключовим обмеженням в ядерній угоді та заявив, що більше не буде слідувати жодному з них.

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