Копирайт изображения Reuters Image caption Австралійські пожежники рятують коалу

Згідно з підрахунками, які часто цитують ЗМІ, у лісових пожежах в Австралії загинули майже пів мільярда (480 мільйонів) тварин.

Автор цих підрахунків - професор Кріс Дікман, експерт з біорізноманітності Австралії в Сіднейському університеті.

Він оприлюднив заяву, в якій пояснив, як отримав такі цифри - зокрема, розтлумачив, що тут ідеться про кількість усіх тварин, що постраждали від пожеж, а не тих, які загинули у вогні (хоча назва публікації і говорить про загибель 480 мільйонів).

Ці цифри базуються на звіті для Всесвітнього фонду природи (WWF) за 2007 рік, співавтором якого він був і який описував вплив на дику природу Австралії розчищення земель у штаті Новий Південний Уельс.

За підрахунками, в середньому на гектар припадало 17,5 ссавців, 20,7 птахів та 129,5 рептилій.

Потім вони помножили це на площі землі, охопленої пожежами.

"Ми підрахували, що лише на трьох мільйонах гектарів Нового Південного Уельсу, які згоріли станом на 10 днів тому, від пожеж могли постраждати до 480 мільйонів ссавців, птахів та рептилій", - сказав професор Дікман.

"Безумовно, великі тварини, такі як кенгуру або ему, - звичайно, багато птахів - зможуть утекти від вогню, коли відчують його близькість", - сказав він BBC.

Копирайт изображения AFP Image caption Кенгуру налякано спостерігає за пожежами

"Я припускаю, що на лінії вогню опиняються менш рухомі або дрібніші тварини, які залежать від самого лісу".

Але він додав, що багато тварин, які пережили саму пожежу, пізніше загинуть через брак їжі чи притулку.

Колін Біл, еколог із Йоркського університету, сказав Reality Check, що оцінки австралійських колег можуть бути перебільшені.

"У тих районах Африки, де я працюю, на моє переконання, дуже мало птахів гине безпосередньо від пожежі. Вони, безсумнівно, здатні відлетіти від місця пожеж, і це, безумовно, так само в Австралії", - сказав науковець.

Копирайт изображения EPA

До цих цифр є кілька зауважень. По-перше, вони оцінюють шкоду, завдану пожежами у Новому Південному Уельсі, а вогонь поширився і на штат Вікторія.

Та й цифра три мільйони гектарів дещо застаріла - відтоді пожежі поширилися на значно більші площі. Тож цілком імовірно, що постраждало більше тварин, ніж передбачає оцінка.

Але важливо пам'ятати, що це лише оцінка - її автори кажуть, що цифри навмисно консервативні.

Цифра кількості плазунів особливо невизначена, а саме плазуни становлять три чверті вражених тварин, згідно з цими розрахунками.

"Оцінок щільності для багатьох видів не існує, тому їх доводилося оцінювати за відомою щільністю інших видів", - сказав в інтерв'ю Reality Check Том Олівер, професор прикладної екології з Університету Редінга.

"Для плазунів узагалі немає оцінок щільності окремих видів, це лише оцінка одного дослідження (Ehmann and Cogger 1985), яке подає цифру 10 особин одного виду на гектар".

Колін Біл додав: "Хоча важко знайти оцінки того, наскільки добре рептилії переживають пожежі, в подібних районах Австралії більшість цих плазунів живе в землі".

"Ґрунт - дуже добрий теплоізолятор, і плазуни, які риють нори, здатні показувати дуже низьку смертність навіть під час сильних пожеж".

"Видається вкрай малоймовірним, що більшість тварин, які постраждали від пожежі, дійсно загинули, хоча є сумніви щодо того, що вони виживуть в довготерміновій перспективі", - додав науковець.

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