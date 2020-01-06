"Напустив туману, поїхав до Оману" - українські соцмережі про Зеленського
Спроби Офісу президента Зеленського прикрасити обставини, мету і статус його поїздки до Оману сколихнули український інтернет у час традиційного передсвяткового затишшя.
Меми і жарти поширюються зі швидкістю лісових пожеж або снігової лавини.
Популярний сатиричний сайт Баба і кіт виокремлює назву країни в слові "ЗекОМАНда" і передруковує фотожабу з порівнянням вартості номера в готелі, де зупинився президент Зеленський, і обіцяної перед виборами, але так і не забезпеченої вчительської зарплатні.
Багато фотожаб висміюють фото на сторінці ОПУ з офіційним повідомленням про зустріч президента України з оманським чиновником.
Його статус (а це, за повідомленням ОПУ, Юсуф бін Алляві бін Абдалла - відповідальний за закордонні справи Султанату Оман) і дещо відсторонений вираз обличчя стали приводом для вправлянь у дотепності і навичках фотошопу.
Публіцист і блогер Євген Кузьменко цитує російську класику:
"Старик! Я слышал много раз,
Что ты меня от смерти спас...."
І під відповідним фото пише "Кому Оман, а кому - диван".
Багато жартів полилося на адресу українського телеканалу, який на своїй інтернет-сторінці опублікував не відредагований текст з перекладача Google, який передав слово "Оман" російським "Заблуждение".
Журналіст Михайло Ткач іронізує: "А скільки в Оман їхати на велосипеді".
Інший журналіст Роман Шрайк так жартує про обставини візиту:
"Не розумію, з чим зіткнувся,
У всьому винні, сніг, туман.
Спускався з гір, упав, гепнувся,
Аж тут - Оман"
Ще один популярний пост пропонує звинувачувати у всьому дружину президента.
"Ти казала: їдем в Гуту
Відпочинемо там круто.
Я прийшов - тебе нема,
ОМанула-овела.
#ТоЛєнкаВинувата"
Передвиборчі гасла команди Зеленського нагадує Остап Кривдик: "Оман- це зробимо Мальдіви разом?"
Журналіст видання "Європейська правда" Сергій Сидоренко розтлумачує для невтаємничених, у чому головні прорахунки і ляпи команди президента.
Прихильники президента Зеленського звинувачують усіх критиків візиту в тому, що вони "порохоботи".
"Пане президент, пишаюся вами", - пише одна користувачка. А інша її доповнює: "Молодець Зеленський, а Парахаботи... Не заздріть і не пишіть брехню, що президент відпочиває. Він працює".
А "козак" Гаврилюк (Михайло Гаврилюк - колишній депутат Верховної Ради - Ред.) вдає розпач, адже Зеленський відвернув увагу від ситуації навколо його хати. Напередодні українські ЗМІ повідомили, що він побудував великий будинок в Карпатах.
При цьому журналісти звернули увагу на той факт, що в декларації пана Гаврилюка не було ніяких заощаджень, а з доходів - лише зарплата.
Тим часом на сторінці Офісу президента у Facebook з'явилося нове фото зустрічі української делегації з розпорядниками резервного фонду і потенційними інвесторами.
Різдвяна стрічка в українських соцмережах обіцяє поруч із біблійними темами рясніти новими дотепами про Оман.
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