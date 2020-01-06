"Напустив туману, поїхав до Оману" - українські соцмережі про Зеленського

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Спроби Офісу президента Зеленського прикрасити обставини, мету і статус його поїздки до Оману сколихнули український інтернет у час традиційного передсвяткового затишшя.

Меми і жарти поширюються зі швидкістю лісових пожеж або снігової лавини.

Популярний сатиричний сайт Баба і кіт виокремлює назву країни в слові "ЗекОМАНда" і передруковує фотожабу з порівнянням вартості номера в готелі, де зупинився президент Зеленський, і обіцяної перед виборами, але так і не забезпеченої вчительської зарплатні.

Багато фотожаб висміюють фото на сторінці ОПУ з офіційним повідомленням про зустріч президента України з оманським чиновником.

Його статус (а це, за повідомленням ОПУ, Юсуф бін Алляві бін Абдалла - відповідальний за закордонні справи Султанату Оман) і дещо відсторонений вираз обличчя стали приводом для вправлянь у дотепності і навичках фотошопу.

Публіцист і блогер Євген Кузьменко цитує російську класику:

"Старик! Я слышал много раз,

Что ты меня от смерти спас...."

І під відповідним фото пише "Кому Оман, а кому - диван".

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Багато жартів полилося на адресу українського телеканалу, який на своїй інтернет-сторінці опублікував не відредагований текст з перекладача Google, який передав слово "Оман" російським "Заблуждение".

Журналіст Михайло Ткач іронізує: "А скільки в Оман їхати на велосипеді".

Інший журналіст Роман Шрайк так жартує про обставини візиту:

"Не розумію, з чим зіткнувся,

У всьому винні, сніг, туман.

Спускався з гір, упав, гепнувся,

Аж тут - Оман"

Ще один популярний пост пропонує звинувачувати у всьому дружину президента.

"Ти казала: їдем в Гуту

Відпочинемо там круто.

Я прийшов - тебе нема,

ОМанула-овела.

#ТоЛєнкаВинувата"

Передвиборчі гасла команди Зеленського нагадує Остап Кривдик: "Оман- це зробимо Мальдіви разом?"

Журналіст видання "Європейська правда" Сергій Сидоренко розтлумачує для невтаємничених, у чому головні прорахунки і ляпи команди президента.

Прихильники президента Зеленського звинувачують усіх критиків візиту в тому, що вони "порохоботи".

"Пане президент, пишаюся вами", - пише одна користувачка. А інша її доповнює: "Молодець Зеленський, а Парахаботи... Не заздріть і не пишіть брехню, що президент відпочиває. Він працює".

А "козак" Гаврилюк (Михайло Гаврилюк - колишній депутат Верховної Ради - Ред.) вдає розпач, адже Зеленський відвернув увагу від ситуації навколо його хати. Напередодні українські ЗМІ повідомили, що він побудував великий будинок в Карпатах.

При цьому журналісти звернули увагу на той факт, що в декларації пана Гаврилюка не було ніяких заощаджень, а з доходів - лише зарплата.

Тим часом на сторінці Офісу президента у Facebook з'явилося нове фото зустрічі української делегації з розпорядниками резервного фонду і потенційними інвесторами.

Різдвяна стрічка в українських соцмережах обіцяє поруч із біблійними темами рясніти новими дотепами про Оман.

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