Подвійне вбивство на Новий рік: підозрюваних арештували в Одесі

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Поліція Києва повідомила про арешт двох людей - чоловіка і жінки - у зв'язку з подвійним убивством на Новий рік на Подолі.

У повідомленні київської поліції сказано, що підозрюваних затримали на залізничному вокзалі Одеси місцеві поліцейські, які передали їх столичним правоохоронцям для проведення слідчих дій.

Про вбивство двох молодих жінок у Києві повідомили 4 січня, коли власниця квартири, орендованої на свята, виявила їхні тіла.

"У скоєнні подвійного вбивства столична поліція обґрунтовано підозрює двох осіб. За орієнтуваннями їх сьогодні (6 січня. - Ред.) було затримано місцевими правоохоронцями на залізничному вокзалі Одеси", - сказано в повідомленні, поширеному поліцією Києва в понеділок.

Як повідомили українські ЗМІ, особи вбитих встановлені: це місцеві мешканки 2000 та 2003 років народження. Правоохоронці не коментують цієї інформації.

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Для встановлення остаточної причини смерті тіла потерпілих направлені на судову-медичну експертизу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.