У США почався суд над Гарві Вайнштайном: чого чекати?

Копирайт изображения AFP Image caption У грудні 2019 року на попередніх слуханнях у кримінальному суді Нью-Йорка Вайнштайн пересувався за допомогою ходунків

У понеділок, 6 січня, у Нью-йоркському кримінальному суді починається епохальний процес у справі колишнього голлівудського кінопродюсера Гарві Вайнштейна. Його обвинувачують у сексуальних домаганнях, примусі до сексу і зґвалтуванні.

Понад 80 жінок висунули на його адресу звинувачення, які лягли в основу міжнародного руху жертв сексуальних домагань #MeToo і зосередженого головно в Голлівуді руху проти сексуальних домагань на робочому місці #Time's Up.

Припускають, що принаймні два тижні триватиме відбір присяжних, після чого почнуться власне слухання.

Сам Вайнштайн відкидає всі звинувачення.

Копирайт изображения Reuters Image caption Американська актриса Роуз Макґавен, яка в числі перших звинуватила Вайнштайна в сексуальних злочинах, виступила в понеділок біля будівлі суду перед початком процесу

З чого все почалося?

Вперше звинувачення щодо всемогутнього продюсера в публічному просторі прозвучали в жовтні 2017 року, коли газета New York Times написала про те, що кілька молодих актрис і співробітниць його кінокомпанії звинуватили Вайнштайна в сексуальних домаганнях і що така поведінка була характерна для кінопродюсера протягом щонайменше трьох десятиліть.

За цим здійнялася хвиля нових звинувачень, а Вайнштайна звільнили з продюсерської компанії Weinstein Company, співвласником якої він був разом зі своїм братом Бобом Вайнштайном.

Однак уперше поліція Нью-Йорка (NYPD) завела справу на Вайнштайна навесні 2015 року, коли італійська модель Амбра Баттільяна Гутьєррес повідомила в поліцію, що на діловій зустрічі, яка у неї відбулася в мангеттенському офісі Вайнштайна, він схопив її за груди і неналежно з нею поводився. Справа проти нього тоді не дійшла до суду, дарма що за наполягання поліції Гутьєррес зуміла таємно записати слова Вайнштайна, що нібито вказували на його винуватість.

Чого чекати на суді?

Незважаючи на численні звинувачення, що пролунали на адресу Вайнштайна від різних жінок, офіційно звинувачення йому пред'явлені за два випадки: зґвалтування, яке він скоїв у 2013 році в готельному номері на Мангеттені, а також - за змушування до статевого акту іншої жінки - його помічниці Мімі Халеі. Другий епізод датований 2006 роком.

Обидві, як очікується, виступлять у якості основних свідків.

За даними ABC, ще три жінки дадуть свідчення проти Вайнштайна, які мають підтвердити, що він поводився як сексуальний маніяк. Їхні свідчення не будуть включені в основні матеріали справи в зв'язку із закінченням строку позовної давності.

Крім цього, імовірно шоста жінка - актриса Аннабелла Шиорра, відома за серіалом "Клан Сопрано", - розповість на суді, що Вайнштайн зґвалтував її у неї в квартирі взимку 1993-94 рр. Сам Вайнштайн всі звинувачення заперечує.

Хто з експертів дасть свідчення?

Як очікується, сторона обвинувачення викличе для свідчень судового психіатра Барбару Зів, яка розповість про характерні особливості поведінки жертв сексуального злочину.

Її свідчення стали важливою опорою для прокурорів на суді в 2016 році проти американського коміка Білла Косбі, незважаючи на те, що термін давності за більшістю звинувачень, висунутих проти Косбі понад 40 жінками, на той момент закінчився.

Зів, як вважають експерти, приверне увагу до того, що більшість жертв сексуальних злочинів не заявляють у поліцію і часто діють усупереч своїм інтересам, оскільки перебувають у стані шоку.

Копирайт изображения Reuters Image caption Адвокатка звинуваченого Донна Ротунно каже, що в питанні сексу завжди існує певна невизначеність (фото 26 серпня 2019)

Кого викличе захист Вайнштайна?

За даними АВС, на противагу до Барбари Зів виступить Елізабет Лофтус - когнітивний психолог, яка багато років досліджує проблеми пластичності людських спогадів і ефект впровадження хибних спогадів.

Лофтус не раз давала свідчення в якості свідка на резонансних судових процесах.

Зокрема, її свідчення допомогли виправдати, за браком доказів, подружню пару, яку звинувачували в сексуальному насильстві щодо дев'ятьох дітей, які перебували під їхньою опікою в дитячому садочку МакМартін. Лофтус також виступала на судовому процесі у справі американського актора і футболіста О. Джей Сімпсона.

Адвокатка Вайнштайна Донна Ротунно вже заявила, що готується палко захищати свого клієнта.

"Щоразу, коли мова заходить про чоловіків і жінок, які опинилися в сексуальних обставинах, то ми повинні визнати, що тут завжди присутня неоднозначність. Тобто межі розмиті, і, на мій погляд, часом одна сторона має про те, що сталося, зовсім не те враження, яке має інша ", - сказала вона у вересні 2019 року в інтерв'ю CBS.

За її словами, наявні факти виправдають колишнього продюсера від будь-яких звинувачень у кримінальних діях.

"Я не кажу, що він без гріха. Але є різниця між гріхом і злочином, і на мій погляд, він не ґвалтівник", - вважає Ротунно.

Малоймовірно, що сам обвинувачений дасть свідчення в суді.

Що загрожує Вайнштайну?

Колишньому кіномагнату загрожує звинувачення в скоєнні п'яти тяжких злочинів і, якщо його визнають винним за всіма пунктами, то він може отримати довічний термін.

Незважаючи на десятки сповнених подробиць звинувачень на його адресу, Вайнштайн безпосередньо не визнав своєї провини в сексуальних домаганнях і зґвалтуваннях, однак після найпершої публікації в New York Times він опублікував заяву з вибаченнями, де визнав, що заподіяв у своєму житті "багато болю".

Але навіть якщо його виправдають у кримінальній справі, слухання якої почалися зараз в Нью-Йорку, проти нього також порушено кримінальні справи в Лос-Анджелесі та Лондоні. Згідно із заявою прокуратури Лос-Анджелеса, проти нього подано вісім звинувачень у сексуальному насильстві, які в даний момент знаходяться в процесі виробництва.

Що з цивільним позовом?

Як стало відомо в грудні 2019 року, адвокати Вайнштайна досягли домовленості про виплату 25 млн доларів за цивільним позовом, висунутим проти нього 30 актрисами і колишніми співробітницями, які звинуватили його в сексуальних домаганнях. Однак серед них не виявилося таких мегазірок, як Гвінет Пелтроу і Анджеліна Джолі, котрі раніше підтримали звинувачення на адресу колишнього продюсера.

Досягнута домовленість ще не підписана всіма сторонами і не є остаточною.