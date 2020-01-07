Sony здивувала світ і представила електрокар

Копирайт изображения Sony Image caption Sony не вказала, чи планує запустити масове виробництво електромобілів

Електронний гігант Sony показав своє бачення електромобіля.

На міжнародній технологічній виставці Consumer Electronic Show компанія презентувала електромобіль Vision-S, чим дуже здивувала учасників заходу.

Автокар призначений для демонстрації різних технологій Sony. Модель обладнана 33 різними датчиками, має кілька дисплеїв і систему об'ємного звучання. Також є постійне підключення до інтернету.

"Ми активізуємо свої зусилля, щоб зробити свій внесок у майбутнє автоіндустрії", - сказав головний виконавчий директор Sony Кенітіро Йошида, розкриваючи сюрприз.

Однак японська компанія не вказала, чи планує запустити масове виробництво електромобілів.

Аналітик Боб О'Доннелл - президент і засновник TECHnalysis Research, який був присутній на презентації авто, так описав свої враження ВВС:

"Це був шок, якщо чесно. Це демонструє, як компанія відкриває себе заново".

Копирайт изображения Sony Image caption Панорамна панель всередині концептуального автомобіля

Серед внутрішніх особливостей авто - система ідентифікації, яка може виявляти і розпізнавати пасажирів та функція управління жестами.

За допомогою спеціальних датчиків система розпізнає певні жести і дозволяє регулювати розважальну систему авто.

Відомо, що Sony розробила потужні датчики зображення, які можна використовувати для аналізу дороги перед транспортним засобом.

Пан О'Доннелл пояснив, що така технологія може вдосконалити систему допоміжного водіння авто в майбутньому, допомагаючи впливати на кермо та педаль гальма, залишаючи при цьому більшість рішень за автомобілістом.

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