"Нехай прем‘єр іде до біса". Як австралійці долають наслідки пожеж

Копирайт изображения Getty Images Image caption Австралійські волонтери гасять вогонь нарівні з пожежниками

В Австралії тривають найлютіші в історії країни пожежі. Вони об'єднали націю: люди жертвують гроші, записуються у волонтери, збирають кошти на допомогу фермерам. Ще одним об'єднавчим фактором стало невдоволення урядом: від нього чекають ефективних дій, а не того, що прем'єр у розпал лиха піде у відпустку.

"Шосе палало на повну силу"

У соціальних мережах є багато фото і відео з австралійських штатів Новий Південний Вельс і Вікторія. Помаранчеве небо, задимлення, трупи тварин вздовж доріг.

16-річний Габріель Кам жив з батьками в Балморалі - невеликому місті на березі моря за дві години від Сіднея.

"Пожежники казали нам: готуйтеся, спилюйте дерева і чагарник поруч з будинком, щоб вогонь зупинився, але все було марно. Ми були цілком в руках матінки-природи, ми були беззахисні", - розповідає хлопець.

Копирайт изображения The Sidney Morning Herald Image caption Габріель Кам показує те, що залишилося від будинку, де він жив

Вогонь знищив будинок родини Кам за кілька хвилин. Скло у вікнах будівлі було міцним і витримувало удар кувалди. Але вогонь легко розплавив його, розкришивши на дрібні шматки.

Мешканець того ж містечка, 67-річний Стів Харрісон - гончар за професією - зрозумів, що не встигає евакуюватися. "Мій сад був у вогні, дорога до шосе була у вогні, та й саме шосе палало на повну силу", - згадує він.

За кілька днів до пожежі він облаштував собі сховище, схоже на вогнетривку піч для випалу кераміки. За формою, розповів пан Харрісон, вона нагадувала труну. Він ліг у цю піч і закрив її. "Вогняна буря" тривала близько пів години.

Коли дихати стало зовсім важко, він відкрив сховище. Будинок згорів вщент, сад був знищений, але чоловік залишився живий і майже не постраждав.

Загалом з грудня 2019 року пожежі в Австралії знищили понад 1 400 будинків.

"Це взагалі реальне життя?"

Поради про те, як поводитись у разі небезпеки і надавати першу допомогу, постійно публікуються в національних і міських газетах, а також на популярних сайтах.

Пожежникам допомагають волонтери - і вже двоє з них загинули від вогню. Фермери рятують диких тварин.

В кінці грудня співвласник ферми на північному сході штату Вікторія Ендрю Фрешвотер написав у соціальній мережі LinkedIn: "Якщо у когось є вівці та велика рогата худоба в зоні пожеж, ми готові прийняти шість-сім тисяч тварин і будемо піклуватися про них як про своїх".

Свою допомогу запропонували й інші фермери. Пан Фрешвотер написав: "Я усвідомив, що шість-сім тисяч - крапля в морі, багатьох тварин можна перевезти лише океаном".

Він створив сторінку на сайті для фандрайзингу, де збирає гроші для термінових потреб фермерів у зоні пожеж. Сотні людей вже пожертвували від 10 доларів до кількох тисяч.

Влада штату Вікторія 5 січня попросила більше не надсилати речі для допомоги постраждалим. Одягу й засобів першої необхідності вже стільки, що їх просто ніде зберігати.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Волонтери готують і роздають їжу пожежникам в австралійському містечку Вінгело

Гроші постраждалим збирають великі благодійні організації, фонди допомоги фермерам, зоозахисники. Акторка Ніколь Кідман і співачка Кайлі Міноуг, які народилися в Австралії, пожертвували таким організаціям по 500 тисяч доларів.

Кошти збираються всюди - від церков до інстаграм-акаунтів.

4 січня 20-річна користувачка Twitter під ніком earth angel запропонувала свої еротичні фото кожному, хто надішле їй підтвердження, що пожертвував благодійним фондам щонайменше 10 доларів.

Цей допис наразі має 70 тисяч ретвітів і 168 тисяч лайків. Увечері 5 січня дівчина написала: "Мій твіт зібрав близько 700 тисяч доларів. Це взагалі реальне життя?!"

"Передайте прем'єру, щоб ішов до біса"

Ще одним об'єднавчим фактором стало різке невдоволення урядом, який виявився не готовий до таких масштабів лиха.

"Ніхто б не зміг передбачити таке, - каже уряд. Але ж експерти попереджали про пожежі в 1988, 1993, 1998, 2001, 2004, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 роках, 2016 2017, 2018 і 2019 роках", - це один з найпопулярніших дописів у групі про Австралію у спільноті Reddit.

Коли пожежі вже почалися, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон поїхав у відпустку на Гаваї. У 20-х числах грудня, коли стало відомо про загибель двох волонтерів-пожежників, йому довелося достроково повернутися, вибачатися і виправдовуватися фразами на кшталт: "В кінці минулого тижня ситуація була зовсім не такою, як сьогодні".

Копирайт изображения Pool Image caption Австралійському прем'єру Скотту Моррісону доводиться відповідати на численні неприємні запитання виборців

"Ласкаво просимо до реального світу, Скомо [Скотт Моррисон]", - так коментували в соцмережах відео телеканалу "Nine news" про візит прем'єра до невеликого австралійського містечка.

Посадовець взяв за руку вагітну жінку, хоч та говорила, що потисне йому руку, тільки якщо люди, котрі залишилися без будинків, отримають допомогу. А потім під невдоволені вигуки й образи інших мешканців розгублений Моррісон просто пішов до своєї машини.

Ще одне відео зняв телеканал "7 News". Перед знімальною групою зупинилася пожежна машина, у вікно визирнув пожежник (а до них в Австралії завжди ставилися як до національних героїв) і виголосив: "Ви ж з медіа? Передайте прем'єру, щоб йшов до біса!"

Фраза стала настільки популярною в Австралії, що пожежника в момент її проголошення почали малювати на стінах у вигляді графіті.

Очікується, що пік активності пожеж припаде на січень і лютий. Поки ж люди радіють навіть рідкісним дощам.

"Господи, дощ в Канберрі, - написав користувач Reddit 6 січня. - Свіжість - це дивовижно, дим пропав, птахи повернулися. Поки, принаймні".

Допомога України

Пожежі в Австралії не залишили байдужими українців.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Україна готова направити протягом 24-36 годин до Австралії 200 спеціально підготовлених рятувальників ДСНС для допомоги в ліквідації лісових пожеж.

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