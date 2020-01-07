Комод, який вбиває дітей. Ікеа виплатить родині компенсацію $46 млн

Копирайт изображения Dudek Family Image caption 32-кілограмовий комод серії Malm забрав життя 2-річного Джозефа Дудека

Шведський меблевий гігант Ikea погодився виплатити 46 мільйонів доларів родині хлопчика, який загинув через комод їхнього виробництва.

32-кілограмовий комод серії Malm впав на 2-річного Джозефа Дудека і задавив дитину.

Інцидент стався 2017 року в Каліфорнії.

Роком раніше IKEA відкликала небезпечні комоди Malm.

Загалом в США внаслідок інцидентів з меблями цієї серії загинули чотири дитини.

За словами юристів, це найбільша компенсація в історії США, пов'язана із загибеллю дітей.

"Жодне судове врегулювання не зможе змінити цієї трагічної події, але ми раді, що розгляд завершився. Заради спокою родини і всіх причетних", - йдеться в офіційній заяві IKEA.

Батьки дитини, Джолін і Крейг Дудек, кажуть, що "спустошені" через втрату сина.

"Ми ніколи не думали, що комод висотою 76 см може перекинутися і задавити дворічну дитину, - сказали вони. - Лише пізніше дізналися, що комод не відповідав стандартам безпеки. Ми не хочемо, щоб таке сталося з іншою родиною".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Комоди Malm можна побачити в магазинах Ikea в Китаї, хоч там їх також відкликали 2016 року

Подружжя закликало всіх, у кого є відкликані комоди Ikea, повернути їх виробнику.

Вони також пожертвують 1 млн доларів з отриманої компенсації на захист дітей від небезпечних продуктів.

2016 року Ikea відкликала мільйони комодів Malm у Північній Америці через проблеми безпеки. Це було найбільше повернення товару в історії компанії.

Спочатку Ikea запропонувала безкоштовно надавати кріплення для цих комодів, але смерть третьої дитини спонукала до кардинальних дій.

Копирайт изображения Feldman Shepherd Image caption Зліва направо: Камден Елліс, Каррен Коллас і Тед Макгі. Всі вони загинули через падіння комодів Ikea

Камден Елліс, Каррен Коллас, та Тед Макгі стали жертвами неякісних меблів Ikea. Всім хлопчикам було по 2 роки.

У грудні того ж року компанія погодилася виплатити 50 мільйонів доларів родинам трьох малюків.

Суд дозволив Ikea продавати у США лише ті комоди, що відповідають стандартам безпеки.

Комісія з безпеки споживчих товарів США розпочала інформаційну кампанію про ризики падіння ящиків комодів.

У 2017 році Ikea повторно відкликала небезпечні комоди Malm у США та Канаді, заявивши, що ці меблі "становлять серйозну небезпеку", якщо їх не прикріпити до стіни.

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