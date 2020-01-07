Комод, який вбиває дітей. Ікеа виплатить родині компенсацію $46 млн
Шведський меблевий гігант Ikea погодився виплатити 46 мільйонів доларів родині хлопчика, який загинув через комод їхнього виробництва.
32-кілограмовий комод серії Malm впав на 2-річного Джозефа Дудека і задавив дитину.
Інцидент стався 2017 року в Каліфорнії.
Роком раніше IKEA відкликала небезпечні комоди Malm.
Загалом в США внаслідок інцидентів з меблями цієї серії загинули чотири дитини.
За словами юристів, це найбільша компенсація в історії США, пов'язана із загибеллю дітей.
"Жодне судове врегулювання не зможе змінити цієї трагічної події, але ми раді, що розгляд завершився. Заради спокою родини і всіх причетних", - йдеться в офіційній заяві IKEA.
Батьки дитини, Джолін і Крейг Дудек, кажуть, що "спустошені" через втрату сина.
"Ми ніколи не думали, що комод висотою 76 см може перекинутися і задавити дворічну дитину, - сказали вони. - Лише пізніше дізналися, що комод не відповідав стандартам безпеки. Ми не хочемо, щоб таке сталося з іншою родиною".
Подружжя закликало всіх, у кого є відкликані комоди Ikea, повернути їх виробнику.
Вони також пожертвують 1 млн доларів з отриманої компенсації на захист дітей від небезпечних продуктів.
2016 року Ikea відкликала мільйони комодів Malm у Північній Америці через проблеми безпеки. Це було найбільше повернення товару в історії компанії.
Спочатку Ikea запропонувала безкоштовно надавати кріплення для цих комодів, але смерть третьої дитини спонукала до кардинальних дій.
Камден Елліс, Каррен Коллас, та Тед Макгі стали жертвами неякісних меблів Ikea. Всім хлопчикам було по 2 роки.
У грудні того ж року компанія погодилася виплатити 50 мільйонів доларів родинам трьох малюків.
Суд дозволив Ikea продавати у США лише ті комоди, що відповідають стандартам безпеки.
Комісія з безпеки споживчих товарів США розпочала інформаційну кампанію про ризики падіння ящиків комодів.
У 2017 році Ikea повторно відкликала небезпечні комоди Malm у США та Канаді, заявивши, що ці меблі "становлять серйозну небезпеку", якщо їх не прикріпити до стіни.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!