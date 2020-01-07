Десятки загинули в тисняві на похороні генерала Сулеймані

Копирайт изображения Reuters Image caption Учасники похоронної процесії несли в руках портрети генерала, вбитого американцями

Щонайменше 35 людей загинули, а ще 48 постраждали внаслідок тисняви на церемонії прощання з генералом Касемом Сулеймані, що загинув у п'ятницю в ударі американського дрона, повідомляє іранське державне телебачення.

У місто Керман на південному сході Ірану, де народився і виріс генерал Касем Сулеймані, з'їхалися сотні тисяч людей.

У зв'язку зі смертями сам похорон генерала відклали, а новий час іранська влада обіцяє визначити згодом.

"На жаль, через тисняву і масове скупчення учасників похоронної процесії в Кермані кілька людей загинули, постраждалі доставлені в медичні центри", - заявив очільник служби невідкладної допомоги міста.

У багатьох іранських містах у вівторок проходять масові акції пам'яті про загиблого генерала, а також протести проти дій США.

Демонстранти несуть портрети Сулеймані, багато з них скандують: "Смерть Америці" і "Смерть Ізраїлю".

Командувач Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хосейн Саламі на жалобному мітингу в Кермані пригрозив у відповідь на вбивство Сулеймані "спалити всіх, кого люблять Сполучені Штати".

Копирайт изображения AFP Image caption До жалобної процесії долучилися сотні тисяч іранців

Також у вівторок парламент Ірану одностайно ухвалив законопроєкт, який визначає американську армію і Пентагон як терористичні організації.

Вища рада національної безпеки Ірану, своєю чергою, представила 13 варіянтів відповіді на вбивство американцями Касема Сулеймані, заявив секретар Радбезу Алі Шамхані.

Як повідомляють американські ЗМІ, влада США, зі свого боку, відмовила міністру закордонних справ Ірану Мохаммаде Джаваду Заріфу у в'їзній візі. Дипломат планував прибути до Нью-Йорка для участі в засіданні Ради Безпеки ООН.

Як убили генерала Сулеймані

Генерал Касем Сулеймані, командувач елітним спецпідрозділом "Аль-Кудс" у складі Корпусу вартових Ісламської революції, був убитий 3 січня в Іраку в авіаударі США.

Пентагон підтвердив, що Сулеймані убили за наказом президента США Дональда Трампа.

Під час авіаудару Сулеймані перебував в автомобілі на території аеропорту Багдада. За даними газети Washington Post, ракетний удар по колоні автомобілів завдали американські безпілотники. В іранському Корпусі вартових Ісламської революції повідомили, що він загинув в результаті удару з американських вертольотів.

В американському оборонному відомстві повідомили, що метою удару було запобігти подальшим нападам з боку Ірану: "США і надалі вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб захистити наших людей і наші інтереси всюди в світі".

Копирайт изображения Reuters Image caption Учасники похоронної процесії несли в руках портрети генерала, вбитого американцями

Авіаудар по Сулеймані було завдано через кілька днів після спроби протестувальників у Багдаді штурмувати американське посольство. У Вашингтоні заявили, що напад на дипмісію було скоєно за вказівкою генерала Сулейма

За інформацією американських військових, Касем Сулеймані і його спецпідрозділ несуть відповідальність за загибель сотень і поранення тисяч американських військових, а також військовослужбовців міжнародної коаліції.