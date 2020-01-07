Facebook заборонить глибокі фейки - які саме?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ось як виглядає у порівнянні справжній і фейковий портрет засновника Facebook Марка Цукерберга

Компанія Facebook оголосила, що усуватиме зі своєї платформи всі відео, модифіковані штучним інтелектом (ШІ), відомі як глибокі фейки.

Мова про створені комп'ютером кліпи, скомпоновані так, щоб виглядати реально.

Соціальна мережа пише в інформаційному повідомленні, що такі відео спотворюють дійсність і створюють представляють "значну проблему" для технологічної галузі.

Хоча глибокі фейки все ще відносно рідкісні в Інтернеті, вони стають дедалі поширенішими.

Програмне забезпечення ШI створює глибокі фейки людей - часто політиків чи знаменитостей - через об'єднання чи підміну зображень або редагування відео таким чином, щоб воно виглядало реально.

Facebook заявив, що видалятиме відео, якщо зрозуміє, що вони були відредаговані в спосіб, який не є очевидним для пересічної людини, або якщо глядача ввели в оману, приписуючи людині у відеозаписі слова, яких вони насправді не говорла.

"Є люди, які беруть участь у маніпуляціях ЗМІ з метою ввести в оману", - написала в своєму блозі віце-президент управління політики у Facebook Моніка Бікерт.

Достовірність відео перевірятимуть співробітники Facebook іінезалежні перевіряльники фактів, факт-чекери.

Нова політика не застосовуватиметься до пародійних чи сатиричних відео.

"Складна справа"

У вересні минулого року Facebook оголосив, що виділяє 10 млн. доларів на вдосконалення технологій виявлення глибоких фальшивок.

Марк Цукерберг, виконавчий директор Facebook, сам виступив у глибокофейковому відео. У ролику з'явилася комп'ютерно створена версія Цукерберга, яка приписує успіх соціальної мережі певній таємничій організації.

Вільям Тунсталл-Педо, комп'ютерний технолог, який продав свою компанію штучного інтелекту Amazon, сказав BBC News, що Facebook заслуговує похвали за спробу взятися за цю "складну справу".

"Те, що відео є фальшивим і має на меті ввести в оману, для мене є ключовим, - сказав він. - Незалежно від того, чи використовуються складні методи ШI чи менш складні методи, це не має значення."

Інші компанії, такі як Google і Microsoft, також намагаються боротися з глубокими фейками.

Facebook заявив, що планує співпрацювати з науковцями, урядом і бізнесом, щоб викривати людей, причетних до глибоких фейків.

Каліфорнійський технологічний гігант додав, що буде продовжувати видаляти всі відео, які включають оголеність, відверте насильство та мову ненависті.

Змінене відео американського політика

Facebook критикують за відмову зняти змінене відео спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, яке стало вірусним минулого літа. Відео відредаговано таким чином, щоб зробити її мову нерозбірливою.

Однак Facebook повідомив Reuters, що не буде усувати це відео згідно з вимогами своєї нової політики про глибокі фейки.

"Сфабриковане відео спікерки Пелосі не відповідає стандартам цієї політики і не буде вилучене", - йдеться в повідомленні компанії.

"Вилучатимуться лише відео, створені штучним інтелектом для зображень людей, які говорять вигадані речі".