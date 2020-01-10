Британець десять років ґвалтував чоловіків і знімав це на відео

Копирайт изображения Greater Manchester Police Image caption Рейнар Синага "полював" як на гомосексуальних, так і на гетеросексуальних чоловіків

У Британії засудили до довічного ув'язнення серійного ґвалтівника, що скоїв 159 сексуальних злочинів, зокрема 136 зґвалтувань.

Суд у Манчестері визнав Рейнара Синагу винним у тому, що він заманював до своєї квартири чоловіків, підмішував їм у напої наркотик, потім ґвалтував і знімав статевий акт на відео.

Щонайменше 190 чоловіків стали жертвами 36-річного злочинця, заявили у поліції.

Його ім'я вперше оприлюднили після винесення вироку в Королівському суді Манчестера цього тижня. Як заявив суддя, Синага є злісним сексуальним маніяком, який завжди буде становити небезпеку.

На його рахунку, за заявою прокуратури, найбільша кількість зґвалтувань в історії англійського права.

За рішенням суду, він проведе за ґратами щонайменше 30 років.

Рейнар Синага вже відбував 20-річний термін за злочини, які скоїв раніше - влітку 2018-го і навесні 2019 року, однак тоді його ім'я не виносили на широкий загал.

Синагу визнали винним у 136 зґвалтуваннях, восьми спробах зґвалтування, 14 насильницьких посяганнях і нападі з сексуальною метою.

Слухання тривали півтора року в Королівському суді Манчестера. Суд присяжних одностайно визнав його винним.

Копирайт изображения Greater Manchester Police Image caption За даними слідства, Синага поглумився щонайменше над 190 чоловіками, але особистості багатьох з них встановити не вдалося

Злочинна схема

Британець індонезійського походження, що навчався в аспірантурі Лідського університету, чатував на чоловіків, які пізно виходили з барів та нічних клубів, а потім заманював їх до себе додому, часто з обіцянкою викликати таксі або випити по чарці.

Там він підмішував своїм жертвам у напої наркотичну речовину і, дочекавшись, коли вони впадуть у несвідомий стан, ґвалтував їх. Чоловіки, прокинувшись, не пригадували, що з ними сталося.

Синага заперечував усі висунуті проти нього звинувачення, стверджуючи, що секс завжди був за обопільною згодою.

Він також казав, що всі чоловіки заздалегідь давали згоду на зйомку і лише прикидалися сплячими. Але суддя назвав ці пояснення сміховинними.

У суді зачитали заяви жертв ґвалтівника, один з яких зізнався, що Синага частково зруйнував його життя. Ще один чоловік сказав: "Я сподіваюся, що він ніколи не вийде з в'язниці, так там і згниє".

Кілька людей зізналися, що зустріч з Синагою, і те, що з ними сталося, серйозно позначилося на їхньому психічному здоров'ї, викликавши у деяких суїцидальні думки.

Копирайт изображения Greater Manchester Police Image caption Слідство дійшло висновку, що злочинець підмішував у напої наркотик

"Відчуття тотальної сексуальної безкарності"

Під час слухань суддя Сюзанна Годдар назвала Синагу "злісним сексуальним маніяком", який полював на молодих чоловіків, що просто хотіли провести вечір зі своїми друзями.

"Я вважаю, що ви - вкрай небезпечна, хитра і брехлива людина, яка завжди становитиме небезпеку для суспільства", - сказала суддя.

Вона також зазначила, що масштаб і жахливість злочинів, скоєних Синагою, характеризують його як монстра - саме так висловився про нього один зі зґвалтованих чоловіків.

Рейнар Синага, за словами судді, не виказав жодного каяття, а часом навіть, здавалося, отримував задоволення від судового процесу.

Після винесення вироку один з прокурорів Ієн Раштон сказав, що на рахунку Синаги найбільша кількість зґвалтувань в історії британського судочинства, а можливо, і світового.

"Важко повірити у його відчуття тотальної сексуальної безкарності, і він, безумовно, продовжував би збільшувати свій список жертв, якби його не затримали", - заявив пан Раштон.

Він також зазначив, що злочинець, ймовірно, отримує особливе задоволення від ґвалтування гетеросексуальних чоловіків.

Копирайт изображения Greater Manchester Police Image caption Присяжним показали кадри з камери внутрішнього спостереження, де видно, як Синага виходить з квартири у пошуках жертв

Як його зловили

Злочини Рейнара Синаги тривали не один рік.

Його затримали в червні 2017 року, коли один з чоловіків-жертв раптово прокинувся під час зґвалтування, поборов злочинця й викликав поліцію.

Слідчі знайшли телефон, де Синага зберігав відео всіх своїх зґвалтувань. Записи налічували сотні годин.

За словами заступника начальника поліції Манчестера Меббса Хуссейна, справжній масштаб злочинів, скоєних Синагою, найімовірніше, неможливо буде встановити.

"Ми вважаємо, що він скоював свої злочини протягом 10 років. Всю інформацію та докази отримали з його "трофеїв", - розповів пан Хуссейн.

Слідчі змогли встановити особи деяких жертв за відеоматеріалами, що знайшли в манчестерській квартирі злочинця. Там також були телефони, посвідчення особи та наручні годинники деяких жертв.

При цьому слідчі відзначають, що не змогли ідентифікувати близько 70 жертв, і закликають всіх, хто підозрює, що міг стати жертвою цього злочинця, зв'язатися з поліцією.

Рейнара Синагу судили за злочини, скоєні у період між січнем 2015-го і червнем 2017 року, проте поліція вважає, що відлік його злочинної діяльності почався набагато раніше.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!