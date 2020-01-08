В Ірані розбився український Боїнг-737 зі 180 людьми на борту
- 8 січня 2020
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В Ірані розбився український "Боїнг-737" зі 180 людьми на борту.
Літак, що належить авіакомпанії МАУ, розбився відразу після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, повідомляє іранське державне інформаційне агентство Fars.
За повідомленнями, лайнер летів до Києва.
Незрозуміло, чи пов'язаний інцидент з протистоянням Ірану та США.