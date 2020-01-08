Іран завдав ракетних ударів по військових базах США
Іран обстріляв балістичними ракетами військові бази США в Іраку на знак помсти за вбивство впливового іранського генерала Касем Сулеймані.
Понад десять ракет, запущених з Ірану, вразили дві авіабази в Ербілі в іракському Курдистані та Аль-Асаді, на захід від Багдаду.
Незрозуміло, чи є жертви внаслідок цих ударів.
Президент Дональд Трамп підтвердив інформацію про авіаудари в Twitter, і повідомив, що проводиться оцінка шкоди та наявності жертв.
Він пообіцяв зробити заяву щодо обстрілу вранці (сьогодні вдень за київським часом).
В Корпусі вартових ісламської революції Ірану заявили, що удари по базах США є помстою за вбивство за наказом Трампа генерала Сулеймані.
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"Ми попереджаємо всіх американських союзників, які надали свої бази їхній терористичній армії, що будь-яка територія, яка є відправним пунктом агресивних актів проти Ірану, стане ціллю", - йдеться в повідомленні, яке опублікувало іранське державне інформаційне агентство IRNA.
Пізніше міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф опублікував заяву в Twitter, стверджуючи, що атака була самообороною і заперечив намір загострити конфронтацію з США.
"Іран вжив і здійснив пропорційні заходи щодо самооборони відповідно до статті 51 Статуту ООН, спрямовані на базу, з якої було розпочато боягузливий збройний напад на наших громадян та вищих посадових осіб", - зазначив іранський міністр.
"Ми не прагнемо ескалації чи війни, але захищатимемо себе від будь-якої агресії", - додав він.
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