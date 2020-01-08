Іран завдав ракетних ударів по військових базах США

Копирайт изображения Getty Images Image caption Іран завдав ударів по базах США на знак помсти за вбивство генерала Сулеймані

Іран обстріляв балістичними ракетами військові бази США в Іраку на знак помсти за вбивство впливового іранського генерала Касем Сулеймані.

Понад десять ракет, запущених з Ірану, вразили дві авіабази в Ербілі в іракському Курдистані та Аль-Асаді, на захід від Багдаду.

Незрозуміло, чи є жертви внаслідок цих ударів.

Президент Дональд Трамп підтвердив інформацію про авіаудари в Twitter, і повідомив, що проводиться оцінка шкоди та наявності жертв.

Він пообіцяв зробити заяву щодо обстрілу вранці (сьогодні вдень за київським часом).

В Корпусі вартових ісламської революції Ірану заявили, що удари по базах США є помстою за вбивство за наказом Трампа генерала Сулеймані.

"Ми попереджаємо всіх американських союзників, які надали свої бази їхній терористичній армії, що будь-яка територія, яка є відправним пунктом агресивних актів проти Ірану, стане ціллю", - йдеться в повідомленні, яке опублікувало іранське державне інформаційне агентство IRNA.

Копирайт изображения IRIB Image caption Кадри ракетної атаки показали по іранському телебаченню

Пізніше міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф опублікував заяву в Twitter, стверджуючи, що атака була самообороною і заперечив намір загострити конфронтацію з США.

"Іран вжив і здійснив пропорційні заходи щодо самооборони відповідно до статті 51 Статуту ООН, спрямовані на базу, з якої було розпочато боягузливий збройний напад на наших громадян та вищих посадових осіб", - зазначив іранський міністр.

"Ми не прагнемо ескалації чи війни, але захищатимемо себе від будь-якої агресії", - додав він.

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