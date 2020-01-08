Коли востаннє падали українські пасажирські літаки

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Катастрофа пасажирського літака МАУ поблизу аеропорту Тегерана стала першою в історії польотів великих українських пасажирських літаків за понад 22 роки.

В авіакомпанії кажуть, що на борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.

За інформацією МЗС, серед них українці - це двоє пасажирів, а також дев'ятеро членів екіпажу.

Більшість - іноземці: 82 іранці, 63 канадці, десять шведів, чотири афганці, три німці, три британці. Серед загиблих канадців було багато студентів, які поверталися з канікул.

У компанії МАУ розповіли, що літак 2016 року виробництва, який отримали з заводу концерну "Боїнг". Останнє технічне обслуговування він пройшов 6 січня 2020 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Авіакатастрофа літака в Ірані

Минулого разу велика авіакатастрофа в історії української цивільної авіації сталася 1997 року.

17 грудня 1997 року пасажирський літак Як-42 української авіакомпанії "Аеросвіт" ("рейс 241"), який слідував за маршрутом Київ-Одеса-Салоніки, врізався у схил гори Пенте-Пігадія у важких погодних умовах у 72 км від Салонік. Загинули всі 62 пасажири та 8 членів екіпажу на борту.

На борту були 30 українців, 34 греки, троє росіян, два поляки і один німець. Більшість пасажирів летіли до Греції відзначати Різдво.

Літак знайшли на висоті 1 100 метрів під покровом снігу в горах після трьох днів пошуків. У операції брали участь п'ять тисяч військових та 29 гелікоптерів. Один літак грецьких ВПС розбився під час операції, на його борту загинули п'ять військових.

Літак Як-42, що розбився, був випущений на Саратовському авіазаводі у 1986 році і мав 12 008 годин нальоту.

Відомо, що весь рейс мав здійснювати літак "Боінг-737", але в Одесі в нього виявили несправність двигуна, тому польот продовжився на літаку Як-42, який компанія "Аеросвіт" взяла в лізинг у "Львівських авіаліній".

Розслідування, проведене Грецькою комісією з повітряних аварій та безпеки авіації, назвало кілька головних причин трагедії.

За інформацією Aviation Safety Network, причинами були невірні вказівки диспетчерів і помилки пілотів, які не мали досвіду польотів в Салоніки. Літак збився з курсу, пролетів аеропорт Салонік, а коли пілот помітив наближення до землі і намагався відвернути трагедію, було пізно.

Розслідування встановило відсутність дисципліни і командної роботи в кабіні пілотів, та визначило, що екіпаж був низькокваліфікованим для міжнародних польотів, мав труднощі у спілкуванні з диспетчерами англійською мовою.

Двох грецьких диспетчерів 2000 року засудили за ненавмисне вбивство та порушення правил роботи до 5 років в'язниці. У 2002 році за апеляцією строк обом скоротили до 4 років та 4 місяців.

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