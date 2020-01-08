Авіакомпанії масово скасовують польоти до Ірану та Іраку

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Низка авіакомпаній припинили авіапольоти до Ірану та Іраку.

Федеральна авіаційна адміністрація США закрила для американських пасажирських літаків авіапростір над територіями Ірану, Іраку, Перською та Оманською затоками - водними просторами між аравійськими монархіями та Іраном.

Таке рішення американське відомство ухвалило через "підвищену військову активність та зростаючу політичну напругу на Близькому Сході". Відповідне рішення було опубліковано у Twitter відомства приблизно о 4 годині ранку за київським часом після нічного обстрілу військових баз США в Іраку.

Також кілька відомих авіакомпаній оголосили зранку про припинення авіапольотів до Ірану. Серед них авіакомпанії Qantas, China Airlines, Emirates, Lufthansa, Singapore Airlines, Air Canada, Virgin Airlines та Malaysia Airlines.

Український уряд заборонив авіапольоти над Іраном сьогодні вранці після катастрофи у Тегерані літака української авіакомпанії МАУ, внаслідок якої загинуло 176 людей, зокрема 11 українців.

Причини авіакатастрофи поки невідомі.

Як повідомляє Reuters, французька авіакомпанія Air France припинила польоти до Ірану та Іраку.

"Плани польотів коригуються в режимі реального часу відповідно до рішень французької та регіональної влади у всьому світі, аби забезпечити найвищий рівень безпеки польоту", - йдеться в заяві авіакомпанії.

Австралійська авіакомпанія Quantas повідомила, що рейс Перт-Лондон змінить напрямок, аби оминути Іран та Ірак, і затримається на 50 хвилин.

Іранська ракетна атака

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вночі Іран ракетами обстріляв бази США в Іраку, після цього авіакомпанії з усього світу почали скасовувати рейси до Ірану та Іраку

Сьогодні вночі Іран обстріляв балістичними ракетами військові бази США в Іраку на знак помсти за вбивство впливового іранського генерала Касем Сулеймані.

Понад десять ракет, запущених з Ірану, вразили дві авіабази - в Ербілі в іракському Курдистані та в Аль-Асаді, на захід від Багдада.

Незрозуміло, чи є жертви внаслідок цих ударів.

Президент Дональд Трамп підтвердив інформацію про авіаудари в Twitter, і повідомив, що проводиться оцінка шкоди та наявності жертв.

Він пообіцяв зробити заяву щодо обстрілу вранці (сьогодні вдень за київським часом).

В Корпусі вартових ісламської революції Ірану заявили, що удари по базах США є помстою за вбивство за наказом Трампа генерала Сулеймані.

"Ми попереджаємо всіх американських союзників, які надали свої бази їхній терористичній армії, що будь-яка територія, яка є відправним пунктом агресивних актів проти Ірану, стане ціллю", - йдеться в повідомленні, яке опублікувало іранське державне інформаційне агентство IRNA.

Пізніше міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф опублікував заяву в Twitter. Він заявив, що атака була самообороною і заперечив намір загострити конфронтацію з США.

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