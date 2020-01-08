11 українців, 82 іранці, 63 - канадці. Хто ще серед загиблих в авіатрощі в Ірані?
В авіакатастрофі літака Боїнг-737 було 11 українців: дев'ятеро членів екіпажу та двоє пасажирів. Найбільше серед загиблих - іранців і канадців. Загалом загинуло 167 людей, повідомляє міністерство закордонних справ України.
Глава зовнішньополітичного відомства Вадим Пристайко у соціальних мережах повідомив, громадяни яких країн загинули.
Україна - 2 + 9 (екіпаж);
Іран - 82;
Канада - 63;
Швеція - 10;
Афганістан - 4;
Німеччина - 3;
Велика Британія - 3.
Президент Володимир Зеленський, який повертається із поїздки до Оману, повідомив, що дав доручення Генеральному прокурору відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані.
"Повинна бути створена слідча комісія з представників силових і профільних відомств, відповідальних за цивільну авіацію. Маємо відпрацювати всі можливі версії. Незалежно від висновків стосовно причин катастрофи в Ірані, буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту", - написав він у Facebook.
Наразі урядові структури в Ірані не називають точної причини катастрофи літака. Однак кажуть про імовірну технічну несправність.
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