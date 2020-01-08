Авіакатастрофа в Ірані: що відомо про українців на борту

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В авіакатастрофі літака Боїнг-737 української авіакомпанії МАУ, який розбився вранці 8 січня ‎після зльоту в аеропорту Тегерана, загинуло 176 людей.‎

Усього в авіакатастрофі загинуло 11 українців: дев'ятеро членів екіпажу та двоє пасажирів.

ВВС News Україна розповідає, ким вони були.

Найбільше серед пасажирів було іранців (82 людини) і канадців (63). Багато з них були представниками академічного середовища - студентами, викладачами або вченими.

Офіційний список загиблих опублікували на сайті МАУ.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Батько одного з членів екіпажу в аеропорту

Екіпаж

Керівники компанії МАУ на брифінгу заявили, що рейс з Тегерана через його складність і тривалість укомплектували посиленим екіпажем.

Пілоти:

Копирайт изображения ALEXEY NAUMKIN/FACEBOOK Image caption Пілот Олексій Наумкін мав 12 тисяч годин нальоту

Олексій Наумкін

Віцепрезидент МАУ Ігор Сосновський заявив, що Наумкін мав 12 тисяч годин нальоту, в тому числі 6600 годин на Boeing 737.

"Льоша Наумкін мій одногрупник. Один з кращих пілотів на курсі. Дуже порядна була людина. З династії пілотів", - написав про нього київський підприємець Сергій Чорний.

Володимир Гапоненко

Командир екіпажу. У його арсеналі 11 600 годин нальоту.

Сергій Хоменко

Другий пілот, 7 600 годин нальоту на літаку Боїнг-737.

Бортпровідники:

На борту літака перебувало шестеро бортпровідників.

Марія Микитюк

"24 роки, 23 країни, жодної корисної інформації під фото", - такий заголовок у Instagram бортпровідниці Марії Микитюк.

Практично на всіх фотографіях, які Марія опублікувала за пів року ведення своєї сторінки, вона усміхається, а у підписах до них - часто жартує.

На фото з індонезійським правоохоронцем з татуюванням "Марія" на руці - підпис "Поліція з народом".

До знімка зі старим автоматом з продажу Coca-Cola, зробленому у Тбілісі, підпис: "Краще б це був автомат з хачапурі і вином".

Чотири дні тому дівчина виклала у сторіз своє фото біля новорічної ялинки. На ньому вона знову усміхається і питає: "Кому розповісти віршик?"

Денис Лихно

Навесні 2018 року закінчив навчання в Національному авіаційному університеті, працював стюардом.

В Instagram публікував фото своїх малюнків, селфі, фото з дівчиною, фотозвіти з міст, які довелося відвідати, наприклад, з Мадрида, куди Денис пообіцяв повернутися на матч улюбленого "Реалу".

Окрема категорія фото Дениса — пейзажі з київського аеропорту "Бориспіль", куди повинен був прилетіти рейс з Тегерана.

Один з цих пейзажів підписаний "Усе має свій захід, і тільки ніч закінчується світанком".

Національний авіаційний університет України висловив співчуття родинам загиблих, які були його випускниками.

"Вічна пам'ять нашим випускникам Марії Микитюк та Денису Лихно, які загинули у цій жахливій катастрофі", - йдеться у повідомленні вузу в Facebook.

Валерія Овчарук

Валерія Овчарук працювала бортпровідницею авіакомпанії МАУ з 2015 року. Їй було 28 років, народилася в Луганську.

Судячи із записів у соціальних мережах, вона любила гуляти пішки по містах, до яких потрапляла як член екіпажу.

У вересні минулого року вона опублікувала фото Дніпра, зроблене через ілюмінатор, підписавши його: "Вірю в те, що літаки ніколи не стануть для мене просто транспортом. І кожен політ буде нести в собі крапельку краси, романтики і приємних пригод".

Останній пост у Instagram Валерія опублікувала два тижні тому з готелю в Бангкоку з підписом: "Робота, я тебе люблю".

Підписники залишають коментарі зі співчуттями під цим постом.

Про інших членів екіпажу та пасажирів відомі лише їхні імена.

Катерина Статнік

Ігор Матьков

Юлія Сологуб

Пасажири:

Ольга Кобюк

Олена Малахова

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