Авіакатастрофа в Ірані: що відомо про українців на борту
В авіакатастрофі літака Боїнг-737 української авіакомпанії МАУ, який розбився вранці 8 січня після зльоту в аеропорту Тегерана, загинуло 176 людей.
Усього в авіакатастрофі загинуло 11 українців: дев'ятеро членів екіпажу та двоє пасажирів.
ВВС News Україна розповідає, ким вони були.
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Найбільше серед пасажирів було іранців (82 людини) і канадців (63). Багато з них були представниками академічного середовища - студентами, викладачами або вченими.
Офіційний список загиблих опублікували на сайті МАУ.
Екіпаж
Керівники компанії МАУ на брифінгу заявили, що рейс з Тегерана через його складність і тривалість укомплектували посиленим екіпажем.
Пілоти:
Олексій Наумкін
Віцепрезидент МАУ Ігор Сосновський заявив, що Наумкін мав 12 тисяч годин нальоту, в тому числі 6600 годин на Boeing 737.
"Льоша Наумкін мій одногрупник. Один з кращих пілотів на курсі. Дуже порядна була людина. З династії пілотів", - написав про нього київський підприємець Сергій Чорний.
Володимир Гапоненко
Командир екіпажу. У його арсеналі 11 600 годин нальоту.
Сергій Хоменко
Другий пілот, 7 600 годин нальоту на літаку Боїнг-737.
Бортпровідники:
На борту літака перебувало шестеро бортпровідників.
Марія Микитюк
"24 роки, 23 країни, жодної корисної інформації під фото", - такий заголовок у Instagram бортпровідниці Марії Микитюк.
Практично на всіх фотографіях, які Марія опублікувала за пів року ведення своєї сторінки, вона усміхається, а у підписах до них - часто жартує.
На фото з індонезійським правоохоронцем з татуюванням "Марія" на руці - підпис "Поліція з народом".
До знімка зі старим автоматом з продажу Coca-Cola, зробленому у Тбілісі, підпис: "Краще б це був автомат з хачапурі і вином".
Чотири дні тому дівчина виклала у сторіз своє фото біля новорічної ялинки. На ньому вона знову усміхається і питає: "Кому розповісти віршик?"
Денис Лихно
Навесні 2018 року закінчив навчання в Національному авіаційному університеті, працював стюардом.
В Instagram публікував фото своїх малюнків, селфі, фото з дівчиною, фотозвіти з міст, які довелося відвідати, наприклад, з Мадрида, куди Денис пообіцяв повернутися на матч улюбленого "Реалу".
Окрема категорія фото Дениса — пейзажі з київського аеропорту "Бориспіль", куди повинен був прилетіти рейс з Тегерана.
Один з цих пейзажів підписаний "Усе має свій захід, і тільки ніч закінчується світанком".
Національний авіаційний університет України висловив співчуття родинам загиблих, які були його випускниками.
"Вічна пам'ять нашим випускникам Марії Микитюк та Денису Лихно, які загинули у цій жахливій катастрофі", - йдеться у повідомленні вузу в Facebook.
Валерія Овчарук
Валерія Овчарук працювала бортпровідницею авіакомпанії МАУ з 2015 року. Їй було 28 років, народилася в Луганську.
Судячи із записів у соціальних мережах, вона любила гуляти пішки по містах, до яких потрапляла як член екіпажу.
У вересні минулого року вона опублікувала фото Дніпра, зроблене через ілюмінатор, підписавши його: "Вірю в те, що літаки ніколи не стануть для мене просто транспортом. І кожен політ буде нести в собі крапельку краси, романтики і приємних пригод".
Останній пост у Instagram Валерія опублікувала два тижні тому з готелю в Бангкоку з підписом: "Робота, я тебе люблю".
Підписники залишають коментарі зі співчуттями під цим постом.
Про інших членів екіпажу та пасажирів відомі лише їхні імена.
Катерина Статнік
Ігор Матьков
Юлія Сологуб
Пасажири:
Ольга Кобюк
Олена Малахова
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