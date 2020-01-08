У літаку Air France знайшли тіло дитини
У відсіку шасі літака, який прибув до Парижа з Абіджана, знайшли тіло дитини віком близько 10 років. Про це французьким ЗМІ повідомили джерела, близькі до розслідування.
Компанія Air France підтвердила, що мертве тіло нелегального пасажира виявили в аеропорту Шарля де Голля рано вранці.
Тіло знайшли у відсіку шасі літака, який прилетів до Франції з Кот-д'Івуару.
Французькі правоохоронці розпочали розслідування.
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"Авіакомпанія висловлює співчуття і оплакує цю трагедію", - повідомила Air France у Twitter. Водночас вік померлої людини в компанії не уточнили.
Національна жандармерія підтвердила BBC, що людина, чиє тіло виявили о 06:40 за місцевим часом (07:40 GMT), була "африканського походження".
Boeing 777 авіакомпанії Air France вилетів з Абіджана, головного міста Кот-д'Івуару, у вівторок ввечері.
Джерело у службі безпеки Кот-д'Івуару заявило інформаційному агентству AFP: "Окрім людської драми, це свідчить про значні проблеми з безпекою в аеропорту Абіджана".
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