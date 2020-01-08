Трамп: Іран відступає, це хороші новини для світу

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Президент США Дональд Трамп дав відповідь Ірану після ракетних ударів по американських військових базах.

"Іран відступає, це хороші новини для всього світу", - сказав Трамп під час телезвернення до нації, на яке він вийшов в оточенні військового керівництва США.

За його словами, в результаті обстрілу жоден американець або мешканець Іраку не загинув, а руйнування на базах - мінімальні.

У середу, 8 січня, Іран обстріляв балістичними ракетами військові бази США в Іраку на знак помсти за вбивство впливового іранського генерала Касем Сулеймані.

Понад десять ракет, запущених з Ірану, вразили дві авіабази - в Ербілі в іракському Курдистані та в Аль-Асаді, на захід від Багдада.

Очікувалося, що під час звернення, Трамп прокоментує авіакатастрофу українського літака в Ірані, яка сталася після того, як американські військові бази обстріляли.

Проте всю свою промову він присвятив стосункам з Іраном.

Санкції, а не військові дії

У своєму зверненні Трамп назвав Сулеймані "головним терористом у світі", відповідальним за смерті людей і пообіцяв продовжити тиск на Тегеран.

"Допоки я президент, Іран ніколи не буде ядерною державою", - заявив лідер США.

Також він повідомив, що США запровадять нові санкції проти Ірану, про військові дії проти цієї країни не йдеться. Проте США "продовжують розглядати варіанти відповіді на іранську агресію".

Трамп запевнив, що американські війська готові до всього, а США має у своєму розпорядженні чудову військову техніку, однак, це не означає, що "ми повинні нею користуватися".

Він закликав світові держави, включаючи Росію та Китай, відмовитися від ядерної угоди 2015 року з Іраном та працювати над новою угодою.

"Ми всі повинні працювати разом, щоб укласти угоду з Іраном. Це зробить світ більш безпечним і спокійним місцем ", - сказав він.

Також президент США сказав, що закликатиме НАТО більше залучитися до політики на Близькому Сході.

16 годин мовчання

Заява Трампа пролунала через 16 годин після нічного ракетного обстрілу американських військових баз. При цьому його прес-секретар повідомляла, що президент США працює і веде активні консультації з радниками з нацбезпеки.

Ракети по американських військових базах в Аль-Асаді і Ербілі Іран випустив в середу вночі. За даними Пентагону, ракет було 10, проте, іранська преса повідомила про 30. Також іранська сторона повідомляла про десятки загиблих.

"Це ляпас Америці", - заявив верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї в середу вдень. "Але такої військової операції недостатньо. Важливо покласти край присутності Америки в регіоні", - сказав він.

Бази, які зазнали удару з боку Ірану, використовували в основному для навчання іракських військових. Два роки тому в Аль-Асад на Різдво приїжджав Трамп.

Зранку 8 січня поблизу Тегерану зазнав аварії український літак "Боїнг-737". Загинули 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Причини падіння літака з'ясовують.

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