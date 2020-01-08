Під Києвом голодом морили зоопарк: помер кінь
У приватному міні-зоопарку у Київській області від голоду помер кінь, а понад чотири десятки тварин перебували без їжі. Про це повідомляє поліція.
"Приватний міні-зоопарк потрібен був його власнику, коли в теплу пору року приносив кошти. А взимку, коли тварин треба годувати і піклуватися про них більш дбайливо, горе-підприємець, щоб не сказати гірше, кинув тварин на голодну смерть", - розповіли у Нацполіції.
Без їжі залишились 20 овець, 14 корів, 5 коней, 2 поні, а також теля та коза.
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Підприємцю з Обухівщини, де поблизу села Красне був розташований міні-зоопарк, загрожує кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.
Тварин планують з зоопарку забрати.
Увагу до тварин привернули волонтери, вони привезли тваринам їжу і повідомили в поліцію.
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