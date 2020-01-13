Снігова печера та консерви: як чоловік вижив у глушині Аляски

Копирайт изображения AFP PHOTO / ALASKA STATE TROOPERS

Державні служби врятували 30-річного Тайсона Стіла після того, як пожежа знищила його будинок, розташований у віддаленому районі Аляски.

Чоловік провів три тижні за мінусових температур у наметі, який зробив із решток згорілого будинку. З їжі у нього були лише консерви, які пережили пожежу.

Пана Стіла знайшли лише після того, як стурбовані родичі попросили поліцію перевірити його місцеперебування.

Момент його порятунку можна побачити на відео, оприлюдненому владою штату Аляска. На ньому також видно напис "SOS", який пан Стіл зробив із підручних матеріалів.

Поліція опублікувала розмову із паном Стілом, у якій він розповів історію свого виживання та порятунку.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Момент порятунку

"Мені наче вирвали легені"

Він купив будиночок - зроблений з брезенту і дощок - у ветерана війни у В'єтнамі. Хата знаходилась у віддаленій долині Сусітна, на північний захід від Анкориджа, приблизно за 20 миль від міста Сквентна.

Пан Стіл не впевнений, в яку саме ніч почалася пожежа, оскільки він жив у будинку з вересня один. Але за його підрахунками, це сталося 17 або 18 грудня, коли він поклав у пічку великий шматок картону.

"Все почалося із дуже необачної помилки, - розповів він. - Я користувався дров'яними печами усе життя. Я знав, такого робити не можна. Тож іскра вилетіла із димаря і впала на дах".

Пан Стіл прокинувся рано вранці від крапель розплавленого пластику, що падали з даху. Він вибіг на вулицю лише у черевиках, кальсонах та джемпері і побачив, що його будинок палає.

Він побіг назад у задимлену кімнату і встиг схопити ковдри та гвинтівку. Але він не зміг врятувати свого лабрадора на ім'я Філ. Він думав, що собака встиг утекти, і зрозумів, що той потрапив у вогняну пастку, лише коли почув виття з палаючого будинку.

"У мене була істерика, - розповів він поліцейським. - Мені бракує слів, щоб виразити моє горе. Я просто кричав... Мені наче вирвали легені".

"Не маю особливих навичок"

Вогонь підпалив сотні патронів та балон з пропаном у будинку, який знаходився поруч із запасами харчів. "Це було схоже на зону воєнних дій", - сказав пан Стіл.

Він кілька годин засипав вогонь снігом, але так і не зміг врятувати дім.

Копирайт изображения Alaska State Troopers

Він зібрав банки консервів, які пережили полум'я - багато з них лопнули від високих температур і, за словами пана Стіла, уся їжа смакувала як горілий пластик, - і перші дві ночі провів у сніжній печері. Потім навколо печі він спорудив найпростіший намет із клаптів брезенту.

Пану Стілу вдалося підтримувати вогонь у печі за допомогою кори дерев та свічки, яка була у нього із собою. Він зробив на снігу напис "SOS", зафарбувавши літери попелом, і проклав стежку до замерзлого озера неподалік, де, на його думку, міг приземлитися рятувальний літак.

"У мене немає якихось особливих навичок. Я просто завжди проводив багато часу на природі, - сказав він. - Дивився багато відео на YouTube".

Після пережитого пан Стіл сказав, що поїде до родичів, які мешкають у штаті Юта.

"У них є собака, - розповів він поліцейським, - це може мені допомогти".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!