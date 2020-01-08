Чому впав український літак у Ірані і як відбуватиметься розслідування? Випуск новин.
- 8 січня 2020
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У випуску:
- Про що розповіли представники авіакомпанії МАУ та родичі пасажирів у аеропорту Бориспіль?
- Говоримо про можливі версії падіння українського літака: думки експертів у Ірані та Великій Британії.
- Загострення між Іраном та США: як ситуація в регіоні вплинула на авіабезпеку?
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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