Чому впав український літак у Ірані і як відбуватиметься розслідування? Випуск новин.

У випуску:

Про що розповіли представники авіакомпанії МАУ та родичі пасажирів у аеропорту Бориспіль?

Говоримо про можливі версії падіння українського літака: думки експертів у Ірані та Великій Британії.

Загострення між Іраном та США: як ситуація в регіоні вплинула на авіабезпеку?

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