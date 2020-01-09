Копирайт изображения Прес-служба президента

Володимир Зеленський вночі оприлюднив відеозвернення у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані.

Він повідомив, що 9 січня влада оголосила днем національної жалоби.

"Безперечно, пріоритетом для України є встановлення причин авіакатастрофи. Ми обов'язково дізнаємося правду. Для цього буде проведено детальне й незалежне розслідування відповідно до норм міжнародного права", - сказав Зеленський.

За його словами, розслідування авіакатастрофи здійснить комісія, створена Організацією цивільної авіації Ірану.

Президент повідомив, що до Ірану у складі пошуково-рятувальної групи вже прибули 45 українських фахівців. "Ми очікуємо, що всі вони будуть включені до роботи комісії, зокрема до розшифровки записів "чорних скриньок", - сказав Зеленський.

Він також закликав усіх утриматися від маніпуляцій, спекуляцій, теорій змови, поспішних категоричних оцінок і неперевірених версій.

"Це не тема для хайпу, лайків у соцмережах, сенсацій та конспірологічних теорій. Нам потрібні терпіння, витримка та мудрість", - заявив Зеленський.

Літак з експертами

Пізно увечері 8 січня Україна відправила до Ірану літак транспортної авіації Збройних сил з 45 фахівцями різних галузей.

Їх залучать до з'ясування обставин катастрофи літака авіакомпанії МАУ, що сталася 8 січня в аеропорту Тегерана, та ідентифікації тіл загиблих.

Копирайт изображения Прес-служба президента Image caption Цей літак з експертами відправила Україна до Ірану

За інформацією прес-служби президента, в групі експертів - представники ДСНС, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державіаслужби та компанії МАУ.

Літак з цими фахівцями вже приземлився в Ірані.

Нарада у президента

Одразу після прильоту з Оману президент Володимир Зеленський провів нараду щодо питань, пов'язаних з авіакатастрофою українського літака в Ірані.

Копирайт изображения Прес-служба президента

На ній оперативний штаб з питань авіакатастрофи відзвітував про ситуацію.

"Відпрацьовується кілька версій причин катастрофи літака. Водночас на робочій нараді під головуванням Володимира Зеленського наголошувалося, що допоки фахівці не дослідять обставини трагедії, не варто маніпулювати інформацією", - повідомляє прес-служба.

За даними ОП, іранська сторона висловила готовність надати необхідну допомогу для належного розслідування катастрофи.

Також там відзвітували, що проводять роботу з родичами українців, які загинули, їм надають психологічну допомогу.

"Держава обов'язково проконтролює, щоб родини отримали всі страхові виплати", - запевнили у президента.

Крім того, відбувається збір ДНК родичів загиблих українців. Одним із головних завдань штабу є ідентифікація та репатріація тіл з Ірану.

В прес-службі президента повідомили, що 9 січня Зеленський проведе телефонні розмови з офіційними особами країн, громадяни яких загинули внаслідок трагедії.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!