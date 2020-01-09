Королівська родина засмучена рішенням Гаррі і Меган відійти від обов'язків

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Королівська родина "засмучена" повідомленням герцога і герцогині Сассекських, що вони хочуть відійти від виконання обов'язків.

Наскільки відомо ВВС, принц Гаррі і Меган не порадилися із жодним чільним членом королівської родини перед тим, як зробити заяву.

Принц Гаррі є шостим у черзі на британський престол - після свого батька принца Чарлза, брата принца Вільяма та його трьох дітей.

Кореспондент ВВС у справах королівської родини Джонні Даймонд каже, що Букінгемський палац був приголомшений повідомленням.

Обговорення подальшого майбутнього родини Сассексів лише розпочалося. І, як заявили у Букінгемському палаці, обговоренню підлягають "складні питання".

У середу принц Гаррі і Меган оприлюднили заяву, у якій повідомили, що "після кількох місяців роздумів та обговорень" вирішили відійти від виконання обов'язків чільних членів королівської родини.

Вони також повідомили про плани стати "фінансово незалежними" і розділити час між Британією та Північною Америкою, але одночасно "продовжувати поважати обов'язок перед Королевою, Співдружністю та підопічними".

"Цей географічний баланс дозволить нам виростити сина у повазі до традицій королівської родини, у якій він був народжений, так само, як і дасть нашій сім'ї більше простору для того, щоб зосередитися на новому розділі (життя), частиною якого стане нова благодійна інституція",- йдеться у заяві, оприлюдненій в Instagram.

Копирайт изображения PA Media Image caption The couple, together with their son Archie, recently spent time in Canada

Колишній речник королеви Діккі Арбітер припустив, що принц Гаррі керувався серцем, а не розумом, ухвалюючи таке рішення.

За словами ексречника, однією з причин подружжя Сассексів залишити королівський двір стала надмірна увага преси після народження їхнього сина Арчі.

Діккі Арбітер порівняв рішення Гаррі і Меган із ситуацією 1936 року, коли король Едвард VIII зрікся престолу, аби одружитися із двічі розлученою американською актрисою Уолліс Сімпсон.

"Це єдиний подібний прецедент, у наш час нічого подібного не трапляся", - заявив колишній речник Букінгемського палацу.

Він також твердить, що наразі залишається неясним, як подружжя буде втілювати свій план.

"Є питання безпеки: хто її забезпечуватиме? Чи буде це Скотленд Ярд, який відповідає за безпеку королівської родини? Або ж це будуть канадці, якщо їх попросять? І хто платитиме за це?", - заявив він програмі Newsnight.

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Про те, що наразі є більше питань, ніж відповідей, говорить і кореспондент ВВС у справах королівської родини Джонні Даймонд.

Якою буде нова роль подружжя? Де вони житимуть? Хто платитиме за це? Якими будуть їхні відносини із іншими членами королівської родини? І, нарешті, засадниче питання: що це означає для самої королівської родини?

Він також нагадує, що про рішення Сассексів стало відомо лише недвовзі після того, як про відхід від виконання офіційних обов'язків заявив принц Ендрю після інтерв'ю ВВС щодо зв'язків із Джеффрі Епштейном.

Нині, на думку експерта, варто зачекати і подивитися, чи зможуть Гаррі і Меган представити нову модель поведінки членів королівської родини, або ж це рішення є лише першим кроком до того, щоб із неї вийти.

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Ознаки того, що подружжю не подобається їхня роль як чільних членів королівської родини, були очевидними вже впродовж кількох місяців.

У жовтні минулого року герцогиня Сассекська подала позов проти Mail on Sunday, звинувачуючи видання в тому що воно незаконно опублікувало один з її приватних листів. Проте газета наполягає на своїй історії.

Водночас принц Гаррі заявив, що його дружина стала жертвою "британської таблоїдної преси".

"Хоч ми й зберігали мужні обличчя, я навіть не можу словами, наскільки боляче це було", - заявив принц Гаррі.

У середу Сассекси також заявили, що від весни провадитимуть й "оновлену медійну політику". Серед іншого, це передбачатиме і спілкування із молодими журналістами та "первинними" ЗМІ, а також відхід від системи, коли журналістам та ЗМІ надається ексклюзивний доступ до висвітлення життя королівської родини.

"Ця система залишилася позаду кардинальних змін у подачі новин та інформації у цифрову добу", - йдеться у заяві подружжя.

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