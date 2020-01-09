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Ураження ЗРК (зенітно-ракетний комплекс) є однією з версій катастрофи із літаком МАУ в Ірані, і тому українські експерти прагнутимуть пошукати на місці катастрофи в Ірані уламки російської ракети, цитує секретаря РНБО Олексія Данилова інтернет-видання "Цензор.НЕТ".

"Наша комісія в даний момент узгоджує з іранською владою питання про виїзд на місце катастрофи, і має намір провести пошуки уламків російської зенітної ракети ЗРК "Тор", - заявив секретар РНБО в коментарі виданню.

За словами Олексія Данилова, українська сторона "використовує наробки із розслідування атаки на "Боїнг" МН-17", а у складі української державної комісії, яка цієї ночі вирушила до Ірану, є фахівці, які брали участь у розслідуванні тієї катастрофи та експертизі уламків російської зенітної ракети "Бук".

Серед головних версій катастрофи секретар РНБО назвав такі:

ураження літака зенітною ракетою ЗРК, зокрема, ЗРК "ТОР", оскільки інформація про це "з'явилася в інтернеті",

зіткнення із БПЛА (безпілотний літальний апарат) або іншим літаючим об'єктом,

руйнування чи вибух двигуна з технічних причин,

вибух всередині літака в результаті терористичного акту.

Вранці 8 січня літак Боїнг 737-800 NG зазнав катастрофи в Ірані. Всі 168 пасажирів та 9 членів екіпажу, які перебували на борту, загинули.

Причини катастрофи поки що невідомі. Іранська влада почала розслідування, до якого має долучитися українська сторона.

В ніч проти 9 грудня під головуванням президента Зеленського відбулося робоче засідання РНБО. Крім того, українська влада відправила до Тегерана літак з 45-ма українськими фахівцями, які допоможуть у розслідуванні причин катастрофи.

9 січня оголошено днем жалоби в Україні.