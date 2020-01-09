Турецький потік запустили. Скільки втратить Україна?

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Україна недоотримає близько 450 млн доларів доходів від транспортування газу, який раніше йшов до Південної Європи українською територією, а тепер йтиме "Турецьким потоком", заявив оператор української ГТС.

Першу гілку цього газогону напередодні урочисто відкрили президенти Росії і Туреччини. Нею до Туреччини, а звідти - до Південної Європи може йти майже 16 млрд кубів газу на рік. Загалом проєкт розрахований на транспортування понад 31 млрд кубів газу.

Куди іде потік?

Проєкт виник на "уламках" іншого, "Південного потоку", реалізацію якого заблокував ЄС. Проте і "Турецький потік" був на межі закриття після того, як у Туреччині збили російський Су-24 наприкінці 2015 року. Але вже наступного року проєкт відновили.

Туреччина імпортує з Росії до 30 млрд кубів газу на рік. Близько половини цього газу іде через інший трубопровід - "Блакитний потік". Решта - до цього часу - йшла через Україну та Південно-Східну Європу.

Тепер Туреччина отримуватиме весь російський газ напряму, а південний коридор української газотранспортної системи поки що працюватиме лише на доставку російського газу до Молдови та Румунії.

Натомість російський газ через Туреччину тепер отримуватимуть Болгарія та Сербія, які були серед тих, хто найбільше потерпав від "газової війни" між Києвом та Москвою у січні 2009.

Втрати чи "недоотриманий дохід"

За словами керівника "Оператора ГТС України" Сергія Макогона, зміна маршруту означатиме, що українська сторона може втратити до 15 млрд кубів газового транзиту або близько 450 млн доларів. Втім, пан Макогон не називає це збитками:

"Це не можна назвати збитками, це недоотриманий дохід", - заявив керівник ОГТСУ, додавши, що компанія спробує компенсувати цей недоотриманий дохід, запропонувавши вільні потужності "іншим постачальникам в регіоні".

Втрати у пів мільярда доларів є реальними, але повною мірою вони стануть відчутними тоді, коли буде добудована друга гілка "Турецького потоку", вважає президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

Треба усвідомлювати, каже експерт, що за новими домовленостями з "Газпромом" цього року транзит російського газу через Україну має становити 65 млрд кубів, тож втрати від "Турецького потоку" "заважать" на майже третину від цих обсягів.

А далі, нагадує пан Гончар, згідно із домовленостями, транзит має зменшитися до 40 млрд кубів на рік. Для порівняння, цього року через українську ГТС пройшло майже 90 млрд кубів російського газу.

Розмір має значення

Втім, втрати від "Турецького потоку" - лише частина від того, чого Україна не дорахується тоді, коли запрацює друга гілка "Північного потоку", яка має значно більшу потужність і розрахована на транспортування до 55 млрд кубів газу на рік.

Разом, зазначає Михайло Гончар, ці два газогони, як і передбачали експерти, здатні взагалі перекрити український маршрут, і дозволять Росії постачати газ до Європи повз Україну. І знадобиться на це близько п'яти років - саме на такий термін укладені нові українсько-російські угоди про транзит газу.

"Це те, чого і прагне Росія, - щоб запустити обидва проєкти на повну потужність і "обнулити" транзит через Україну, бо загальна потужність обох потоків - 86 млрд кубів - це приблизно стільки, скільки зараз іде через ГТС України", - каже експерт.

За підсумками минулого року через Україну пройшло до половини від усього російського газового експорту до Європи.

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