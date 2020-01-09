Стюардеса не дзвонила батькам з літака, що розбився в Ірані, - сестра

Копирайт изображения unian Image caption Портрет Катерини Статнік у аеропорту "Бориспіль". Люди принесли сюди квіти і свічки, щоб вшанувати пам'ять загиблих

Бортпровідниця Катерина Статнік не дзвонила рідним під час аварії літака "Боїнга 737". Про це розповіла її старша сестра Ольга у коментарі журналісту місцевого видання. Аудіо розмови є у розпорядженні ВВС News Україна.

Літак української авіакомпанії МАУ впав поблизу Тегерану зранку 8 січня. Загинули всі 176 людей, які перебували на борту літака. Серед них була і стюардеса Катерина Статнік.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що пані Статнік у момент аварії подзвонила додому і сказала, що літак обстрілюють. Ця інформація швидко поширилася соцмережами.

"Такого не було. Вона не дзвонила нікому. Це все дурниця. Я лише сподіваюсь, що все сталося швидко і вона нічого не відчула", - розповіла Ольга.

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За її словами, у їхнього батька і так хворе серце, а мама дізналася про все з новин: "Цей ранок я не забуду ніколи. Ми її дуже любили. Я так боялася її втратити. Напишіть про це, хай всі знають. Вона була такою доброю, вона - просто ангел. Я не вірю в те, що сталося".

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